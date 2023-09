VIDEO: एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान रवाना हुए रोजर बिन्नी-राजीव शुक्ला, कहा- सिर्फ क्रिकेट पर होगी बात

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अध्यक्ष रोजर बिन्नी और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला एशिया कप 2023 के लिए सोमवार को पाकिस्तान रवाना हो गए. दोनों अधिकारी पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचे. वे मंगलवार को अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में होने वाले मुकाबले के समय मौजूद रह सकते हैं. बिन्नी और शुक्ला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के निमंत्रण पर एशिया कप 2023 में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं.

बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान जाने के लिए अटारी-वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान जा रहे हैं.

शुक्ला ने रवानगी से पूर्व कहा कि उनका दो दिवसीय दौरा राजनीतिक नहीं बल्कि केवल क्रिकेट को लेकर है. उन्होंने कहा, ” यह दो दिवसीय दौरा पूरी तरह से सिर्फ क्रिकेट को लेकर है ना कि राजनीतिक. इस दौरान एक डिनर का भी आयोजन किया गया है, जिसमें तीन टीमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश शामिल है.”

बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी 2006 के बाद से पहली बार पाकिस्तान दौरे पर जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह इस दौरे को लेकर काफी उत्साहित हैं. बिन्नी ने कहा, ” मैं अपने दौरे को लेकर उत्साहित हूं.” यह पूछे जाने पर कि भारतीय टीम टूर्नामेंटों के लिए पाकिस्तान का दौरा क्यों नहीं करती है और क्या भविष्य में दौरा सकती है, तो इस पर शुक्ला ने कहा, ” हम सरकार के आदेश के अनुसार काम करेंगे, सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसको मानेंगे.”

बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला वाघा बॉर्डर के जरिए लाहौर पहुंचेंगे और वे 07 सितंबर तक पाकिस्तान में ही रहेंगे. भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने से मना करने के बाद पीसीबी को एसीसी के सामने एक हाइब्रिड मॉडल पेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा जहां एशिया कप पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जा रहा है. जहां पाकिस्तान चार मैचों की मेजबानी कर रहा है तो वहीं बाकी नौ मैच श्रीलंका में खेले जाने हैं.

भारतीय टीम का दो सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था. टीम इंडिया अब मंगलवार को नेपाल के खिलाफ अपना दूसरा मैच खेल रही है. नेपाल के खिलाफ जीत दर्ज करने के साथ ही भारतीय टीम सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर जाएगी.