U19 T20 WC: भारत ने पहली बार जीता अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप, BCCI ने की इनामों की बारिश

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से धूल चटाकर आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप (ICC U19 Women T20 World Cup 2023) खिताब पर कब्जा जमा लिया है. भारतीय महिला अंडर-19 क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर बीसीसीआई ने पूरी टीम और सपोर्ट स्टाफ के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा की है.

बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ट्वीट कर कहा कि पूरी टीम और सहयोगी स्टाफ को पुरस्कार राशि के रूप में 5 करोड़ रुपये दी जाएगी. उन्होंने कहा, “अंडर19 विश्व कप जीतने पर भारतीय महिला टीम को बधाई. यह एक अभूतपूर्व उपलब्धि है, क्योंकि हमारी युवा क्रिकेटरों ने देश को गौरवान्वित किया है। युवा खिलाड़ियों ने बिना डरे अपने साहस का परिचय दिया है.”

शाह ने भारत को महिला क्रिकेट में अपना पहला वैश्विक खिताब मिलने के ठीक बाद ट्वीट् किया, “भारत में महिला क्रिकेट आगे बढ़ रहा है और विश्व कप जीत ने महिला क्रिकेट के कद को कई पायदान ऊपर बढ़ाया दिया है। मुझे पूरी टीम और सहयोगी स्टाफ के लिए पुरस्कार राशि के रूप में 5 करोड़ रुपये की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है.”

बीसीसीआई सचिव ने साथ ही भारतीय अंडर-19 महिला टीम को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में समारोह का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया, जब बुधवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मैच खेला जाएगा.

उन्होंने कहा, “मैं शेफाली वर्मा और उनकी विजयी टीम को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हमारे साथ जुड़ने और 1 फरवरी को तीसरा टी20 मैच देखने के लिए आमंत्रित करता हूं। यह बड़ी उपलब्धि निश्चित रूप से जश्न की मांग करती है.”