स्टिंग विवाद में फंसे मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा के खिलाफ होगी कार्रवाई, BCCI सचिव जय शाह लेंगे एक्शन

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा (Chetan Sharma) टीवी चैनल जी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में चयन मसलों से जुड़े मामलों का कथित तौर पर खुलासा करने के कारण विवादों में फंस गए हैं.

बीसीसीआई ने हाल में चेतन को दूसरी बार चयन समिति का अध्यक्ष बनाया था. इससे पहले उन्हें ऑस्ट्रेलिया में खेले गए टी20 विश्वकप में भारतीय टीम के लचर प्रदर्शन के बाद हटा दिया गया था. चेतन शर्मा को जी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों पर आक्षेप लगाते हुए दिखाया गया है. उन्होंने कथित तौर पर कोच राहुल द्रविड़ और विराट कोहली के साथ बातचीत का भी खुलासा किया है.

चेतन शर्मा के खिलाफ होगी कार्रवाई

ऐसा माना जा रहा है कि बीसीसीआई इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और अब मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा के खिलाफ होगी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है. बीसीसीआई सचिव जय शाह (BCCI Secretary Jay Shah) जल्द ही इस मामले में एक्शन लेने वाले हैं. सूत्रों का मानना है कि क्योंकि राष्ट्रीय चयनकर्ता अनुबंध से जुड़े होते हैं और उन्हें मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं होती है.

BCCI सचिव जय शाह लेंगे एक्शन

बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई से कहा,‘‘बीसीसीआई के सचिव जय शाह चेतन के भविष्य को लेकर फैसला करेंगे. प्रश्न यह उठता है कि क्या टी20 कप्तान हार्दिक पांड्या या वनडे और टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा यह जानते हुए कि चेतन आंतरिक चर्चाओं का खुलासा कर सकते हैं, उनके साथ चयन बैठक में बैठना चाहेंगे.

चेतन शर्मा ने आरोप लगाया के खिलाड़ी 80 से 85 प्रतिशत फिट होने के बावजूद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में जल्द वापसी के लिए इंजेक्शन लेते हैं. पूर्व तेज गेंदबाज ने यह भी आरोप लगाया कि सितंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 श्रृंखला के लिए बुमराह की वापसी को लेकर उनके और टीम प्रबंधन के बीच मतभेद थे.

बुमराह अभी टीम से बाहर हैं और उनके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और उसके बाद तीन एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला में खेलने की संभावना नहीं है. शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व कप्तान विराट कोहली और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली के बीच अहं की लड़ाई थी.

उन्होंने कहा कि वह विराट कोहली के खिलाफ थे क्योंकि वह खुद को खेल से ऊपर समझते थे. लेकिन जब उनका खराब फॉर्म चल रहा था तब उन्होंने टी20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने (2021 टी20 वर्ल्ड कप के बाद) का ऐलान किया था. इसके बाद हमने उन्हें वनडे फॉर्मेट की कप्तानी से भी हटा दिया.