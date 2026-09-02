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गुरुवार को BCCI की रिव्यू मीटिंग- फ्यूचर प्लान और खिलाड़ियों की चोट पर फोकस

इस मीटिंग में भारतीय टीम के सामने अगले साल वनडे वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप 2028 को लेकर प्लानिंग मुख्य फोकस होगी, जबकि टेस्ट टीम के खेल पर भी आगे की योजनाओं पर मंथन होगा.

Written by: Arun Kumar
Published: September 2, 2026, 4:17 PM IST
India in ICC WTC 2026
भारतीय क्रिकेट टीम @BCCI/x

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) गुरुवार को मुंबई में अपने हेडक्वॉर्टर में एक अहम रिव्यू मीटिंग करेगा. इस मीटिंग में सभी पदाधिकारी, हेड कोच गौतम गंभीर, चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के हेड वीवीएस लक्ष्मण के शामिल होने की उम्मीद है.

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने 10 जुलाई को ‘आईएएनएस’ को बताया था कि इंग्लैंड के खिलाफ भारत का दौरा 19 जुलाई को खत्म होने के बाद एक डिटेल्ड रिव्यू मीटिंग होगी. यह मीटिंग शुरू में इंग्लैंड और आयरलैंड में टी20 इंटरनेशनल सीरीज में मिली हार और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हार पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी. हालांकि, जिम्बाब्वे के टी20 इंटरनेशनल दौरे और श्रीलंका में टेस्ट सीरीज के कारण इसे टाल दिया गया था. भारत ने ये सीरीज क्रमशः 3-0 और 1-0 से जीती.

और पढ़ें: विराट-रोहित के साथ टीम में बर्ताव, टेस्ट में बुरा हाल- BCCI ने गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को बीच सीरीज में किया तलब

मीटिंग के एजेंडे की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बुधवार को ‘आईएएनएस’ को बताया कि यह हाई-लेवल मीटिंग आखिरकार गुरुवार को होगी. ‘हां, 3 सितंबर (गुरुवार) को एक मीटिंग तय है. बोर्ड के सभी टॉप अधिकारी और इससे जुड़े अन्य सदस्य आज रात तक इसके लिए मुंबई पहुंच जाएंगे. गहरी चर्चा मुख्य रूप से सीनियर पुरुष टीम के हालिया नतीजों और इस बात की समीक्षा पर होगी कि क्या सही रहा और क्या गलत रहा है.’

सूत्र ने आगे कहा, ‘इस चर्चा में हार्दिक पांड्या जैसे कई खिलाड़ियों की चोट से जुड़ी चिंताओं और न्यूजीलैंड के मल्टी-फॉर्मेट दौरे, घरेलू बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज और पुरुष वनडे वर्ल्ड कप 2027 जैसे अहम टूर्नामेंट के लिए भविष्य की योजनाओं पर भी बात होगी.’

अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए मंगलवार को घोषित टीम में सीनियर पुरुष टीम की फिटनेस से जुड़ी चुनौतियां साफतौर पर दिखाई दीं. नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 13-17 सितंबर तक होने वाली इस सीरीज के लिए जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा को अस्थायी रूप से चुना गया है.

घरेलू सरजमीं पर पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार जीत के बाद भी पांड्या का टीम में न चुना जाना भारतीय टीम से जुड़े लोगों के लिए एक और बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है. हालांकि, पांड्या को पुरुष वनडे वर्ल्ड कप 2027 अभियान के लिए एक अहम खिलाड़ी माना जाता है, लेकिन चोट की लगातार समस्याओं के कारण यह तय नहीं हो पाया है कि एक वनडे मैच में तेज गेंदबाज ऑलराउंडर के तौर पर वह कितना वर्कलोड संभाल सकते हैं.

इस बीच, भारत के पूर्व कप्तान और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) के अध्यक्ष सौरव गांगुली 18 सितंबर को होने वाली बीसीसीआई की सालाना आम बैठक (SGM) में शामिल होंगे, जो 18 सितंबर को मुंबई स्थित बोर्ड मुख्यालय में आयोजित की जाएगी.

‘आईएएनएस’ द्वारा देखी गई एजीएम की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के अनुसार, इसमें 35 में से 31 राज्य इकाइयों का प्रतिनिधित्व होगा. एजीएम में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के दो प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होंगे. चार राज्य संघ (हैदराबाद, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार) कुछ अज्ञात प्रशासनिक मुद्दों के कारण इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे.

गांगुली के अलावा, भारत के पूर्व खिलाड़ी वेंकटेश प्रसाद (जो अभी कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के अध्यक्ष हैं) और सौरभ तिवारी (जो अभी झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (जेएससीए) के सचिव हैं) भी मौजूद रहेंगे. इसके साथ ही, सौराष्ट्र क्रिकेट संघ (एससीए) के प्रमुख और सौराष्ट्र के पूर्व कप्तान जयदेव शाह भी इसमें शामिल होंगे. महाराष्ट्र क्रिकेट संघ का प्रतिनिधित्व कोर्ट द्वारा नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर गोविंदा करेंगे, जबकि दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) का प्रतिनिधित्व प्रेसिडेंट रोहन जेटली करेंगे.

(एजेंसी: आईएएनएस)

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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