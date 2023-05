IPL 2023 के पहले दो प्लेऑफ के बाद BCCI लगाएगा 90,000 पौधे, जानिए क्यों

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 16वें सीजन में प्लेऑफ मैचों के दौरान डॉट बॉल की जगह टीवी पर पेड़ का इमोजी दिख रहा है. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीसीसीआई (BCCI) ने प्लेऑफ मैचों में फेंकी गई हर एक डॉट बॉल की जगह 500 पेड़ लगाने का फैसला किया है.

आईपीएल 2023 के क्वालीफायर-1 में एमएस धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने 23 मई, बुधवार को चेन्नई में मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटंस को हार दिया. इसके एक दिन बाद, बीसीसीआई सचिव जय शाह ने बताया कि बीसीसीआई 42,000 पौधे लगाएगा क्योंकि मैचों में गेंदबाजों ने 84 डॉट बॉल फेंकी थी.

वहीं, 24 मई को एमए चिदंबरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए एलिमिनेटर 1 में 96 गेंदें डॉट फेंकी गई. आईपीएल 2023 के पहले दो प्लेऑफ के बाद बीसीसीआई अब 90,000 पौधे लगाएगा.

जय शाह ने ट्विटर पर लिखा, चेन्नई में एलिमिनेटर में लखनऊ और मुंबई के गेंदबाजों की बदौलत 48,000 पौधे (96 डॉट बॉल्स) लगाए गए. ”