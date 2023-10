IND vs PAK ODI World Cup 2023: भारत-पाकिस्तान मैच के लिए BCCI जारी करेगा 14000 टिकट, जानें कैसे खरीदें

नई दिल्ली: आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan ODI World Cup 2023) का मुकाबला 14 अक्टूबर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जाएगा. इस मुकाबले के लिए टिकटों को लेकर काफी मारी-मारी हुई थी और इसके लिए बीसीसीआई को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. ऐसे में मैच से पहले फैंस के लिए एक खुशखबरी आई है.

बीसीसीआई ने भारत-पाकिस्तान मैच के लिए और 14 हजार टिकट जारी करने का फैसला किया है. बोर्ड के इस कदम के बाद क्रिकेट फैंस अब ऑनलाइन जाकर भारत बनाम पाकिस्तान (IND vs PAK) मैच के टिकट खरीद सकते हैं.

कैसे बुक करें टिकट?

बीसीसीआई ने एक बयान में बताया कि फैंस, रविवार दोपहर 12 बजे से भारत-पाकिस्तान मैच के टिकट खरीद पाएंगे. फैंस ऑफिशियल वेबसाइट https://tickets.cricketworldcup.com पर टिकट खरीद सकते हैं. बीसीसीआई का यह कदम प्रशंसकों की पहले की शिकायतों के बाद आया है, जिन्हें भारत के मैचों के लिए टिकट हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था.

बीसीसीआई ने क्रिकेट फैंस को आश्वासन दिया था कि वे अधिक से अधिक लोगों को टिकट उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे. नतीजतन अब बोर्ड ने भारत बनाम पाकिस्तान (IND vs PAK WC 2023) मुकाबले के लिए 14,000 टिकटें जारी करने की घोषणा की है. भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबला 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है. भारत का इस टूर्नामेंट का यह तीसरा मैच होगा.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत काफी रोमांचक रहती है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 201 मैच खेले गए हैं, जिसमें से पाकिस्तान को 88 में जबकि भारत को 71 मैचों में जीत मिली है. वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ लगातार 8वीं जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

