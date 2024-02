IND vs ENG: रविचंद्रन अश्विन को तीसरा टेस्ट छोड़कर क्यों घर लौटना पड़ा? BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बताई वजह

नई दिल्ली: भारतीय स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (R Ashwin) इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में जारी तीसरे टेस्ट को बीच में छोड़कर अचानक घर लौट गए हैं. बताया जा रहा है कि फैमिली इमरजेंसी के कारण अश्विन को तुरंत घर लौटना पड़ा है. ऐसे अब वह राजकोट टेस्ट के बाकी बचे तीनों दिन नहीं खेल पाएंगे. भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है. बीसीसीआई ने शुक्रवार रात को एक बयान जारी कर कहा कि फैमिली इमरजेंसी के कारण अश्विन को राजकोट टेस्ट को बीच में ही छोड़कर घर लौटना पड़ा है. बोर्ड ने साथ ही कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में टीम अश्विन का पूरा समर्थन करती है.

बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला (BCCI vice president Rajiv Shukla) ने अब बताया है कि अश्विन को आनन-फानन में क्यों घर लौटना पड़ा है. उन्होंने कहा कि अश्विन की मां की तबीयत खराब हो गई है और इस वजह से उन्हें तीसरे टेस्ट को बीच में ही छोड़कर राजकोट से चेन्नई अपने घर लौटना पड़ा. हालांकि बीसीसीआई उपाध्यक्ष ने यह नहीं बताया है कि अश्विन की मां को क्या हुआ है. राजीव शुक्ला ने अपने एक्स पर लिखा, ” अश्विन की मां के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. उन्हें अपनी मां के पास रहने के लिए राजकोट टेस्ट छोड़कर चेन्नई लौटना पड़ा है.”

इससे पहले, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कहा, ‘BCCI इस चैंपियन क्रिकेटर और उनके परिवार के लिए दिल से सपॉर्ट करता है. खिलाड़ियों और उनके करीबी लोगों का स्वास्थ्य सबसे बड़ी प्राथमिकता है. बोर्ड अश्विन और उनके परिवार के लिए प्राइवेसी का अनुरोध करता है क्योंकि वे इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं.”

Wishing speedy recovery of mother of @ashwinravi99 . He has to rush and leave Rajkot test to Chennai to be with his mother . @BCCI

