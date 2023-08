एयरपोर्ट से लापता हुए बेन स्टोक्स का बैग; इंग्लिश कप्तान ने सोशल मीडिया के जरिए मांगी मदद

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू एशेज टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराने के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) को एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा है. दरअसल ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट से ट्रैवल करने के दौरान इंग्लिश ऑलराउंडर का बैग खो गया, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए मदद मांगी है.

इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान स्टोक्स ने अपने ट्वीट में ब्रिटिश एयरवेज को टैग करते हुए कहा कि उनका बैग विमान से नहीं उतरा था और मदद मांगी. जवाब में एयरलाइन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और स्टोक्स की मदद का आश्वासन देते हुए