बेन स्टोक्स ने रचा इतिहास, 146 साल के टेस्ट क्रिकेट में ऐसा करने वाले पहले कप्तान बने

बेन स्टोक्स (Ben Stokes) की कप्तानी वाली इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में आयरलैंड को 10 विकेट से धूल चटा दी है. इस जीत के साथ ही इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने टेस्ट क्रिकेट में एक नया इतिहास रच दिया है.

स्टोक्स ने एक ऐसी अनोखी उपलब्धि हासिल कर ली है, जोकि 146 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अब तक कोई कप्तान नहीं कर पाया था. इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए तीसरे दिन 11 रन का टारगेट मिला, जिसे क्रॉल ने 3 चौके लगाकर हासिल कर लिया.

बेन स्टोक्स ने रचा इतिहास

स्टोक्स भले ही अपने टीम को पारी की जीत नहीं दिला सके, लेकिन उन्होंने इस मैच को जीतने के साथ ही टेस्ट क्रिकेट में एक नया इतिहास रच दिया. स्टोक्स टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के इकलौते ऐसे कप्तान बन गए हैं, जिन्होंने बिना बैटिंग, बिना बॉलिंग और बिना विकेटकीपिंग किए मैच जीत लिया हो.

स्टोक्स से पहले किसी भी कप्तान ने इस उपलब्धि को हासिल नहीं किया था, जोकि बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरा हो और गेंदबाजी भी नहीं की हो. यहां तक कि वो विकेटकीपर भी नहीं था. हालांकि उन्होंने एक कैच जरूर पकड़ा.

मैच की बात करें तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने आयरलैंड को पूरे 10 विकेट से रौंद दिया. ‘बैजबॉल’ थ्योरी के साथ खेल रही इंग्लिश क्रिकेट टीम ने आसान जीत दर्ज कर ली. हालांकि एक समय ऐसा लग रहा था कि ब्रैंडन मैकुलम की कोचिंग वाली मेजबान टीम पारी से जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका.

इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 11 रन का टारगेट मिला था, जिसे जैक क्रॉले ने दूसरी पारी की चार बॉल में ही हासिल कर लिया. क्रॉले ने मार्क अडायर की बॉल पर 3 चौके लगाए.