नाइटक्लब को लेकर फिर विवादों में फंसे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, खत्म हो सकता है करियर

Ben Stokes in Trouble: इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर और टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स एक बार फिर मैदान से बाहर की हरकत के लिए चर्चाओं में हैं. स्टोक्स एक बार फिर इंग्लैंड के ही एक नाइटक्लब में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए टेस्ट में टीम की शानदार जीत के बाद स्टोक्स अपने साथी खिलाड़ी गस एटकिंसन के साथ नाइट क्लब में चिल करने पहुंच थे. यहां उनका किसी से झगड़ा हो गया और स्टोक्स की हाथापाई हो गई.
स्टोक्स के इस झगड़े के वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने मामले की जांच शुरू कर दी है. खबरें हैं कि स्टोक्स इन विवादों में घिरने के चलते इंग्लैंड की कप्तानी और यहां तक इंटरनेशनल क्रिकेट से ही संन्यास ले सकते हैं.
यह घटना रविवार देर रात हुई, जब इंग्लैंड ने लॉर्ड्स टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को 115 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की थी. ‘टॉकस्पोर्ट’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्टोक्स कप्तानी छोड़ने के साथ-साथ क्रिकेट को भी अलविदा कह सकते हैं. ECB ने घटना की जांच शुरू कर दी है. इस मामले में कथित तौर पर एक रग्बी खिलाड़ी के भी शामिल होने की बात कही जा रही है.
बता दें यह पहली बार नहीं है, जब स्टोक्स का नाइटक्लब में किसी से झगड़ा हुआ है. इससे पहले साल 2017 (सितंबर) में भी उनकी लंदन के ही एक नाइटक्लब में लड़ाई हो गई थी, जिसमें नौबत मारपीट तक आ गई थी. उस समय उन पर तब मुकदमा भी चला था, जिसमें वह बाद में बरी हो गए थे.
ईसीबी ने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की समाप्ति के बाद टीम प्रोटोकॉल के उल्लंघन की जांच की जा रही है. सोमवार तड़के स्टोक्स और एटकिंसन उस नाइटक्लब में मौजूद थे, जहां यह घटना हुई थी.
ईसीबी ने कहा, ‘हम फिलहाल मामले से संबंधित अतिरिक्त जानकारी जुटा रहे हैं. दूसरे टेस्ट के लिए टीम की घोषणा उचित समय पर की जाएगी. मामले की जानकारी ‘क्रिकेट रेगुलेटर’ को भी दे दी गई है और कोई अपडेट मिलने पर आगे की जानकारी साझा की जाएगी.’
इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टीव हार्मिसन ने हालांकि स्टोक्स का बचाव करते हुए ‘टॉकस्पोर्ट’ से कहा, ‘जब इस मामले के सभी तथ्य सामने आ जाएंगे, तभी कोई निर्णय लिया जाना चाहिए. स्टोक्स एक शानदार खिलाड़ी हैं. वह एक ईमानदार इंसान हैं और उन्हें स्वयं पता होगा कि उन्होंने सीमाएं लांघी हैं या नहीं.’
उन्होंने कहा, ‘मैं पूरी तरह उनके साथ हूं. जब तथ्य सामने आएंगे, तब वह वही करेंगे, जो इस परिस्थिति में सही होगा. मुझे इससे कोई समस्या नहीं है. मैं बेन को तब से जानता हूं, जब वह 15 वर्ष के थे.’
हार्मिसन ने टीम प्रबंधन से खिलाड़ियों का मनोबल बनाए रखने की अपील करते हुए कहा, ‘इस समय मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि गस एटकिंसन और स्टोक्स को पूरा सहयोग और संरक्षण मिले. टीम की जिम्मेदारी है कि उनके मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए.’
(भाषा इनपुट्स से)
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