बेन स्टोक्स चोरी का शिकार, रेलवे स्टेशन से बैग उड़ा कर ले गए चोर

इन दिनों टेस्ट क्रिकेट में नई क्रांति ला रहे इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स यहां के चोरों से परेशान हैं और गुस्से में लाल हैं. रविवार को वह कहीं ट्रेन यात्रा पर थे, जब चोर उनका कपड़ों से भरा बैग ले उड़े. स्टोक्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट टि्वटर पर चोरों के प्रति नाराजगी जताई है और उन्होंने यहां इमोजी में गुस्से से लाल चेहरा भी इस्तेमाल किया है, जिससे यह पता चलता है कि वह चोरों की इस हरकत से कितने नाराज हैं.

स्टोक्स ने इस चोरी पर नाराजगी जताते हुए टि्वटर पर लिखा, ‘जिस किसी ने भी किंग क्रॉस स्टेशन पर मेरा बैग चुराया है. मुझे उम्मीद है कि मेरे कपड़े तुम्हारे लिए काफी बड़े होंगे हां तुम खालिस…. ‘ इसके बाद 6 स्टार लिखकर यह दर्शाया है कि वह गुस्से में चोर को अपने मन में ही गाली दे रहे हैं. इसके बाद उन्होंने अपना गुस्सा दर्शाने के लिए एक लाल मुंह वाला इमोजी भी इस्तेमाल किया है.