ENG vs NZ, 3rd ODI: बेन स्टोक्स (Ben Stokes) की धमाकेदार 182 रन की पारी की बदौलत इंग्लैंड (England) की टीम ने तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड (New Zealand) को 181 रनों से रौंद दिया. स्टोक्स ने 124 गेंद में 182 रन की पारी खेली जिससे वह इंग्लैंड के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बन गये. स्टोक्स से पहले इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक स्कोर जेसन रॉय के नाम था जिन्होंने 2018 में मेलबर्न में आस्ट्रेलिया के खिलाफ 180 रन बनाये थे.

स्टोक्स ने 50 ओवर के प्रारूप में 24वां सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर भी बनाया. उन्होंने अपनी पारी में नौ छक्के और 15 चौके जड़े. इससे पता चलता है कि इंग्लैंड अगले महीने भारत में शुरु होने वाले आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप से पहले स्टोक्स को वनडे संन्यास से बाहर क्यों लाना चाहता था.

न्यूजीलैंड की करारी हार

स्टोक्स के दोहरे शतक से चूकने के साथ ही इंग्लैंड की टीम 48.1 ओवर में 368 रन पर सिमट गयी. इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 39 ओवरों में महज ढेर हो गई. इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने 4 मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली. अब सीरीज का आखिरी मुकाबला लॉर्ड्स में 15 सितंबर को खेला जाएगा.