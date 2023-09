Ben Stokes Century Celebration: रिटायरमेंट से वापसी करने वाले बेन स्टोक्स इंग्लैंड के लिए शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं जो वर्ल्ड कप से पहले सभी टीमों के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है. रिटायरमेंट से वापसी करते हुए स्टोक्स ने शानदार अर्धशतक जड़ा और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में उन्होंने न केवल शतक जड़ा बल्कि इंग्लैंड के लिए वनडे में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए.

बेन स्टोक्स ने 124 गेंद में 182 रन की पारी खेली जिससे उन्होंने जेसन रॉय के सर्वाधिक वनडे स्कोर को तोड़ दिया. जेसन रॉय ने साल 2018 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ180 रन बनाए थे.

स्टोक्स ने 50 ओवर के प्रारूप में 24वां सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर भी बनाया. उन्होंने अपनी पारी में नौ छक्के और 15 चौके लगाए. इस शतक का सेलिब्रेशन भी स्टोक्स ने खास अंदाज में किया. इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान ने शतक पूरा करने के बाद उंगली मोड़कर (बेंट मिडिल फिंगर) आसमान की ओर देखते हुए अपने दिवंगत पिता को याद किया.

ये पहली बार नहीं है जब स्टोक्स ने शतक जमाने के बाद पिता को इस तरह मैदान पर याद किया. इससे पहले साल 2020 में वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट शतक जड़ने के बाद उन्होंने उंगली मोड़कर अपने पिता को याद किया था. स्टोक्स सैकड़ा लगाने के बाद जिस तरह से उंगली मोड़ते हैं, उसकी भी एक इमोशनल कहानी है.

दरअसल, स्टोक्स के पिता जेड स्टोक्स एक रग्बी खिलाड़ी थे जो न्यूजीलैंड की टीम की ओर से खेलते थे. इस दौरान उन्हें उंगली में चोट लगी और डाक्टरों के कहने पर उन्हें उंगली का हिस्सा हटवाना पड़ा. यही वजह है कि स्टोक्स शतक जमाने के बाद अपने पिता को ट्रिब्यूट देने के लिए उंगली मोड़ते है.

स्टोक्स के पिता का साल 2023 में कैंसर से लंबे समत तक जूझने के बाद निधन हो गया था. पिता की मौत से उन्हें काफी गहरा धक्का पहुंचा था.