Ben Stokes ने किया ऐलान, पाकिस्तान के बाढ़ पीड़ितों को दान करेंगे अपनी मैच फीस

इंग्लैंड की मेंस क्रिकेट टीम तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए रविवार को पाकिस्तान पहुंची है. इंग्लैंड 17 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेलने के लिए आई है. कप्तान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) की अगुआई में मेहमान टीम 1 दिसंबर से पाकिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज की शुरुआत करेगी.

मुकाबले के शुरू होने से पहले ही कप्तान बेन स्टोक्स ने पाकिस्तान के बाढ़ पीड़ितों के प्रति अपना बड़ा दिल दिखाया है. स्टोक्स ने टेस्ट सीरीज से मिलने वाली अपनी मैच फीस पाकिस्तान के बाढ़ पीड़ितों को दान करने का फैसला किया है. इंग्लिश कप्तान ने सोमवार को ट्विटर पर इसकी जानकारी दी.

स्टार ऑलराउंडर ने सोशल मीडिया पर लिखा, ”इस ऐतिहासिक सीरीज के लिए पहली बार पाकिस्तान आना बहुत ही अच्छा है. टेस्ट टीम के साथ 17 साल बाद यहां वापस आना बहुत ही रोमांचक है. खेल और समर्थन समूह के बीच जिम्मेदारी की भावना होना विशेष है. इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान में आई बाढ़ को देखकर बहुत दुख हुआ और देश और लोगों पर इसका काफी प्रभाव पड़ा.”

उन्होंने आगे लिखा, ” खेल ने मुझे मेरे जीवन में बहुत कुछ दिया है और मुझे लगता है कि क्रिकेट से परे कुछ वापस देना ही सही है. मैं इस टेस्ट सीरीज से मिलने वाली अपनी मैच फीस पाकिस्तान के बाढ़ पीड़ितों के लिए दान करूंगा. उम्मीद है कि यह दान पाकिस्तान के बाढ़ प्रभावित इलाकों का पुनर्निर्माण करने में मदद कर सकता है.”