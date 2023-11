Ben Stokes के घुटने की सर्जरी सफल, भारत में टेस्ट सीरीज से पहले होना चाहते हैं फिट

नई दिल्ली. इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान और स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने अपने बाएं घुटने की सर्जरी करवा ली है, जो सफल रही है. स्टोक्स भारत में होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले खुद को फिट चाहते हैं ताकि वह यहां बैटिंग के साथ-साथ अपनी तेज गेंदबाजी का हुनर भी दिखाकर टीम के काम सकें. 32 वर्षीय इस ऑलराउंडर को घुटने की यह चोट इस साल की शुरुआत से ही परेशान कर रही थी. वह लंबे समय से बॉलिंग से दूर थे और बतौर बल्लेबाज ही टीम में खेल पा रहे थे.

स्टोक्स इस चोट के कारण IPL के पिछले सीजन में लगातार बेंच पर बैठे रहे. इसके बाद उन्होंने एशेज टेस्ट में थोड़ी बहुत बॉलिंग जरूर की. लेकिन आखिरी के 3 टेस्ट उन्होंने बॉलिंग नहीं की. उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपना वनडे फॉर्मेट का संन्यास भी तोड़ा लेकिन इस टूर्नामेंट में भी वह बॉलिंग नहीं कर पाए. उनकी घुटने की यह समस्या उन्हें बॉलिंग फिट नहीं बना रही थी.

