ICC World Cup 2023: वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय क्रिकेट टीम ने धमाकेदार अंदाज में अपने अभियान का आगाज किया. वर्ल्ड कप के अपने पहले ही मैच में टीम इंडिया ने 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से पटखनी दी जिसमें विराट कोहली का अहम योगदान रहा. कोहली के बल्ले से 85 रनों की शानदार पारी निकली. बल्लेबाजी के अलावा कोहली ने फील्डिंग में भी कमाल किया जिसके लिए उन्हें बेस्ट फील्डर के मेडल से नवाजा गया. कोहली ये सम्मान पाकर काफी खुश नजर आए और उन्होंने मेडल को दांत से काटकर सेलिब्रेट किया. भारत के पहले मैच में विराट को जसप्रीत बुमराह की गेंद पर फर्स्ट स्लिप में मिचेल मार्श का कैच लपकने के लिए मेडल दिया गया था.

दूसरे मैच में भी भारत ने अपनी जीत की लय को बरकरार रखा और अफगानिस्तान को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी. इस मैच में शानदार फील्डिंग के लिए शार्दुल ठाकुर को शाबासी के साथ-साथ बेस्ट फील्डिंग का मेडल भी दिया गया जो उन्हें कोहली के हाथों से मिला.

