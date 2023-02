WPL 2023: गुजरात जायंट्स ने ऑस्ट्रेलिया की इस धाकड़ बल्लेबाज को बनाया कप्तान! टी20 वर्ल्ड कप में बनाई है नया रिकॉर्ड

महिला प्रीमियर लीग (WPL) 4 मार्च से शुरू होने जा रही है. सभी पांच टीमों ने इसके लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है. कुछ टीमों ने तो अपने कप्तान का भी ऐलान कर दिया है. इस लिस्ट में गुजरात जायंट्स (Gujarat Giants) का भी नाम जुड़ गया है.

गुजरात जायंट्स ने महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन के लिए ऑस्ट्रेलिया की टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम की सदस्य बेथ मूनी (Beth Mooney) को टीम का कप्तान नियुक्त किया है. हालांकि फ्रेंचाइजी ने आधारिक रूप से अभी तक इसका ऐलान नहीं किया है, लेकिन टीम के सोशल मीडिया हैंडल से इस बात के साफ संकेत मिल रहे हैं कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की इस टॉप ऑर्डर बल्लेबाज पर बड़ा दांव खेलने का फैसला किया है.

फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पोस्ट में, तीन संकेत दिए हैं. टीम ने नाबाद 117 रन का उच्चतम टी20 स्कोर, बेलिंडा क्लार्क पदक विजेता और 2020 महिला टी20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज वाला पोस्ट किया है. ये सभी संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि मूनी महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन में गुजरात जायंट्स की कमान संभालने जा रही हैं.

मूनी ऑस्ट्रेलियाई टीम की सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक हैं. वह 2018, 2020 और 2023 टी20 विश्व कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का भी हिस्सा रह चुकी हैं. वह दो टी20 विश्व कप फाइनल में अर्धशतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी भी हैं और उन्होंने 2020 संस्करण में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी जीता था.