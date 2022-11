T20 WC 2022: 'भाई उर्वशी बुला रही...' दर्शक ने ऋषभ पंत को फिर किया ट्रोल, video वायरल  

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को ऑस्ट्रेलिया में जारी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 (T20 World Cup) में अब तक ज्यादा मौके नहीं मिले है. उन्हें केवल जिम्बाब्वे के खिलाफ प्लेइंग में शामिल किया गया था, जिसमें वह 5 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हो गए थे. मौजूदा टूर्नामेंट में पंत हालांकि अपने प्रदर्शन से ज्यादा उर्वशी रौतेला को लेकर सुर्खियों में बने रहे हैं.

भारत को टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफानल में गुरुवार को न्यूजीलैंड से भिड़ना है और उस मैच की तैयारी करने के लिए टीम इंडिया जमकर पसीना बहा रही है. इस बीच सोशल मीडिया में एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मैदान में मैच देखने आए दर्शक एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) का नाम लेकर पंत को ट्रोल कर रहे हैं.

ये वीडियो शायद जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए मैच से पहले का है, जिसमें पंत को बेंच में मौजूद खिलाड़ियों की ड्रेस में देखा जा सकता है. वीडियो में पंत जब ड्रिंक लेकर के बॉउंड्री के पास से गुजर रहे थे तब एक दर्शक ने उनसे कहा, ‘ भाई उर्वशी बुला रही है.’ इस कमेंट के बाद पंत पीछे मुड़कर गुस्से में दर्शक को जवाब देते हुए आगे बढ़ गए. पंत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.