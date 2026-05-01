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IPL 2026: 'मैं अब युवा नहीं रहा...' पर्पल कैप हासिल करने के बाद ऐसा क्यों बोले भुवनेश्वर कुमार
IPL 2026: गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेला गया मुकाबला उनके टी20 करियर का 325वां मुकाबला था. इस मैच के दौरान उन्होंने अपने 350 टी20 विकेट पूरे किए.
IPL 2026: आरसीबी के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार धाकड़ प्रदर्शन से सबका ध्यान खींच रहे हैं. उन्होंने आईपीएल 2026 में अब तक 17 विकेट निकाले हैं. इस संबंध में उनका कहना है कि अपने करियर के इस स्टेज पर, टीम की सफलता में योगदान देना, निजी उपलब्धि का पीछा करने से ज्यादा मायने रखता है. गुरुवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ हुए मुकाबले में 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट लेने और पर्पल कैप अपने नाम करने वाले भुवनेश्वर कुमार ने मैच के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, “यह अच्छा है कि मुझे पर्पल कैप मिली. लेकिन मुझे लगता है कि मैं उस फेज से बाहर आ गया हूं जहां मैं निजी कुछ हासिल करना चाहता हूं. मैं अब भी कुछ हासिल करना चाहता हूं, लेकिन अब यह टीम के बारे में ज्यादा है. मैं अब युवा नहीं रहा. जब आप युवा होते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उन पुरस्कारों को पाने का लक्ष्य रखते हैं, और वे तब मिलते हैं जब आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं.”
17 विकेट ले चुके भुवनेश्वर
भुवनेश्वर ने कहा, “जब आप टीम की सफलता के लिए काम करते हैं और व्यक्तिगत इनाम भी पाते हैं, तो अच्छा लगता है. लेकिन ईमानदारी से कहूं तो, मैं बस अपना श्रेष्ठ देने की कोशिश कर रहा हूं. मुझे टीम प्रबंधन से आत्मविश्वास मिल रहा है, और यही सबसे ज्यादा मायने रखता है.” 36 साल के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज और स्विंग किंग के नाम से मशहूर भुवनेश्वर कुमार 9 मैचों में 17 विकेट लेकर पर्पल कैप होल्डर हैं.
350 टी20 विकेट
गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेला गया मुकाबला उनके टी20 करियर का 325वां मुकाबला था. इस मैच के दौरान उन्होंने अपने 350 टी20 विकेट पूरे किए और ऐसा करने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज और ओवरऑल दूसरे भारतीय गेंदबाज बने. भुवनेश्वर टी20 में कुल 352 विकेट ले चुके हैं. इस दौरान उन्होंने पांच बार चार और पांच बार पांच विकेट लिए हैं.
टीम इंडिया में जगह देने की मांग
भुवनेश्वर कुमार ने 22 नवंबर 2022 को भारतीय टीम के लिए आखिरी बार खेला था. वह घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में लगातार सक्रिय हैं और अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन टीम इंडिया में उन्हें मौका नहीं मिला है. आईपीएल 2026 में उनके प्रदर्शन को देखने के बाद एक बार फिर से उन्हें भारतीय टीम में जगह देने की मांग उठने लगी है. (इनपुट्स: आईएएनएस)
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