भुवनेश्वर कुमार का धमाकेदार कमबैक; रणजी ट्रॉफी मैच में आठ विकेट लेकर दर्ज किए करियर-बेस्ट आंकड़ें

शुक्रवार को बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले दो मुकाबलों के लिए भारतीय टेस्ट स्क्वाड का ऐलान किया. रोहित शर्मा की अगुवाई वाले 16 सदस्यीय स्क्वाड में जो नाम गायब था वो है- भारत के सीनियर तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) का. फैंस को उम्मीद थी की बीसीसीआई (BCCI) घरेलू क्रिकेट भुवनेश्वर कुमार को स्क्वाड में मौका देगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

इस सीनियर पेसर ने 12 जनवरी को टीम अनाउमेंट के दिन रणजी ट्रॉफी में शानदार पांच विकेट हॉल लेकर अपने कमबैक का ऐलान किया. जबकि मैच के दूसरे दिन आठ विकेट पूरे कर भुवी ने अपने प्रथम श्रेणी करियर के सर्वश्रेष्ठ आंकड़ें दर्ज किए.

रणजी ट्रॉफी 2023-24 सीजन में 12 से 15 जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश और बंगाल के बीच कानपुर में खेले जा रहे मुकाबले में यूपी के सीनियर गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने 22 ओवर में 41 रन देकर आठ विकेट झटके जो उनके करियर का अब तक का सबसे शानदाल स्पेल है.

भुवी के घातक स्पेल की बदौलत बंगाल टीम 188 रन पर ढेर हो गई. जवाब में यूपी टीम ने दिन का खेल खत्म होने तक 46/0 का स्कोर बना लिया है.

