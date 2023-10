World Cup के बीच Bhuvneshwar Kumar ने 9 गेंद में 5 विकेट लेकर मचाई सनसनी

Bhuvneshwar Kumar, Syed Mushtaq Ali Trophy 2023: वर्ल्ड कप 2023 के बीच टीम इंडिया से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 में शानदार गेंदबाजी से तहलका मचा दिया है. भुवनेश्वर कुमार ने कर्नाटक के खिलाफ डेथ ओवरों में सिर्फ नौ गेंदों में पांच विकेट झटकते हुए इतिहास रच दिया. भुवी ने ये कमाल का प्रदर्शन तब किया जब उत्तर प्रदेश को मैच जीतना सबसे ज्यादा जरूरी था.

Bhuvneshwar Kumar picked 5/16 against Karnataka in the Syed Mushtaq Ali Trophy.

