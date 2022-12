Big Bash League: 15 रन पर ढेर हुई पूरी टीम, बना T20 क्रिकेट इतिहास का सबसे न्यूनतम स्कोर

बिग बैश लीग (Big Bash League) में उस समय एक नया शर्मनाक रिकॉर्ड बन गया जब सिडनी थंडर (Sydney Thunder) की टीम केवल 15 रन पर ही ऑलआउट हो गई. टी20 क्रिकेट के इतिहास में किसी भी टीम का यह अब तक का सबसे न्यूनतम स्कोर (सबसे कम) है.

सिडनी में सिडनी थंडर और एडिलेड स्ट्राइकर्स (Sydney Thunder vs Adelaide Strikers) के बीच बीबीएल 2022-23 का 5वां मैच खेला गया. सिडनी थंडर को एडिलेड स्ट्राइकर्स से जीत के लिए 140 रनों का लक्ष्य मिला, लेकिन सिडनी थंडर की टीम केवल 5.5 ओवर में 15 रनों पर ही ऑलआउट हो गई.

ब्रेंडन डॉगगेट ने 4 रनों का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाया

सिडनी थंडर के लिए 10वें नंबर के बल्लेबाज ब्रेंडन डॉगगेट (Brendan Doggett) ने 4 रनों का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाया. टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज – एलेक्स हेल्स और मैथ्यू गिलक्स खाता खोले बिना आउट हुई, जिससे सिडनी थंडर ने केवल 9 रन पर पांच विकेट गंवा दिए.

एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए हेनरी थॉर्नटन (Henry Thornton) ने केवल 3 रन देकर 5 विकेट लिए जबकि वेस आगर ने छह रन देकर चार विकेट लिए. एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 124 रन से मैच जीत लिया.

टी20 क्रिकेट इतिहास का न्यूनतम स्कोर

15 – सिडनी थंडर बनाम एडिलेड स्ट्राइकर्स

21 – तुर्की बनाम चेक गणराज्य

26 – लेसोथो बनाम युगांडा

28 – तुर्की बनाम लक्समबर्ग

बिग बैश लीग में भी किसी भी टीम का यह अब तक का सबसे न्यूनतम स्कोर है. इससे पहले बिग बैश लीग में सबसे न्यूनतम स्कोर मेलबर्न रेनेगेड्स के नाम था, जोकि 57 रनों पर ही सिमट गई थी.