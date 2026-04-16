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IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स को एक और बड़ा झटका, एक और तेज गेंदबाज टूर्नामेंट से बाहर
बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद चेन्नई के पेस अटैक की अगुआई कर रहे थे. पिछले मैच में उन्होंने कूल्हे में दर्द की शिकायत की थी. यह गंभीर इंजरी है और वह बाकी बचे सीजन से बाहर हो गए हैं.
आईपीएल के इस सीजन हार की शर्मनाक हैट्रिक लगाने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम ने पिछले दो मैच जीतकर जीत की पटरी पर अभी वापसी ही की थी. इस बीच टीम को एक और तगड़ा झटका लगा है. उसके प्रमुख तेज गेंदबाज खलील अहमद (Khaleel Ahmed) चोटिल होकर पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं. 28 वर्षीय इस लेफ्टआर्म पेसर को भले ही अभी तक खेले 5 मैचों में सिर्फ 2 ही विकेट मिले थे. लेकिन वह टीम के पेस अटैक की अगुआई कर रहे थे. यह टीम पहले ही नाथन एलिस के रूप तेज गेंदबाज की कमी से जूझ रही है, जो टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले ही चोटिल होकर बाहर हो गए थे.
इसके अलावा टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज और पूर्व कप्तान एमएस धोनी भी पिंडली की चोट से जूझ रहे हैं और वह अभी तक टीम की ओर से किसी भी मैच में हिस्सा नहीं ले पाए हैं. विस्फोटक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस भी साइड स्ट्रेन के कारण शुरुआती 3 मैच नहीं खेल पाए थे. खलील मंगलवार (14 अप्रैल) को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ खेले थे. इस मैच में उन्होंने कूल्हे में दर्द की शिकायत की थी.
उन्होंने अब तक सीएसके की तरफ से अच्छा प्रदर्शन किया था और उसके गेंदबाजी आक्रमण के मुख्य सदस्य थे.आईपीएल के एक सूत्र ने बताया, ‘यह ग्रेड 2 की चोट है और इसे ठीक होने में कम से कम 10-12 सप्ताह का समय लगेगा. इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने भारत के लिए 11 वनडे और 18 टी20 मैच खेले हैं. भारत की तरफ से उन्होंने अपना आखिरी मैच जुलाई 2024 में खेला था.
इस तेज गेंदबाज के आईपीएल करियर की बात करें तो वह साल 2018 से इस लीग का हिस्सा हैं और तीसरी टीम के लिए इस लीग में खेल रहे हैं. घरेलू क्रिकेट मे राजस्थान के लिए खेलने वाले इस तेज गेंदबाज ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत सनराइजर्स हैदराबाद से की थी. 4 सीजन बाद 2022 से वह दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे. यहां वह 3 सीजन इस फ्रैंचाइजी के साथ रहे. साल 2025 से वह चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा हैं. पिछले सीजन उन्होंने टीम के सभी 14 मैचों में हिस्सा लिया था.
वह 76 आईपीएल मैचो में 91 विकेट अपने नाम कर चुके हैं. उन्हें इस सीजन अपने आईपीएल विकेटों के शतक की उम्मीद थी, जो चोटिल होने के चलते पूरा नहीं होगा. अब खलील को इस उपलब्धि के लिए अगले सीजन का इंतजार करना होगा.
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