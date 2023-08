इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोश टंग चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की आगामी टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने उनके स्थान पर तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर क्रिस जॉर्डन को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया है.

अनकैप्ड जॉन टर्नर के बाद जोश टंग हुए चोटिल

25 वर्षीय टंग को घरेलू गर्मियों में आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट खेलने के बाद पहली बार इंग्लैंड के सफेद गेंद वाले मैचों में शामिल होने के लिए तैयार किया गया था, दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने अपनी गति और मूवमेंट से सभी को प्रभावित करते हुए दो टेस्ट मैच खेलकर 10 विकेट लिए. वह अब साथी अनकैप्ड गेंदबाज जॉन टर्नर के साथ चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह टीम में शामिल किए गए क्रिस जॉर्डन 87 मैचों में 96 विकेट के साथ टी20 में इंग्लैंड के अग्रणी विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.