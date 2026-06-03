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India Tour of New Zealand: भारत का न्यूजीलैंड दौरा तय- 2 टेस्ट समेत कुल 12 मैच खेलेगी टीम इंडिया

भारतीय टीम करीब डेढ़ महीने तक कीवीलैंड में तीनों फॉर्मेट की सीरीज खेलती नजर आएगी. इस दौरे पर 2 टेस्ट, 5 वनडे और इतने ही टी20 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे.

Written by: Arun Kumar
Published: June 3, 2026, 5:46 PM IST
Rohit Sharma Virat Kohli
रोहित शर्मा और विराट कोहली @Instagram

India To Tour New Zealand For All Three Format Series: विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैन्स के लिए शानदार खबर है. अब सिर्फ एक ही फॉर्मेट में एक्टिव ये दोनों स्टार बल्लेबाज 5 वनडे मैचों की सीरीज में खेलते नजर आएंगे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने क्रिकेट न्यूजीलैंड (NZC) के साथ मिलकर भारत का फुल दौरे का शेड्यूल तय कर लिया है. यहां सबसे अहम सीरीज 5 मैचों की वनडे सीरीज होगी, जिससे कोहली और रोहित के फैन्स उत्साहित होंगे.

भारत का यह न्यूजीलैंड दौरा इस वर्ष 22 अक्टूबर से 1 दिसंबर के बीच रहेगा. यहां पहले 5 मैचों की टी20 सीरीज भी खेली जाएगी. इसके बाद इतने ही मैचों की वनडे सीरीज और फिर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. इस तरह से यह न्यूजीलैंड में भारत की अब तक की सबसे बड़ी पुरुष द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज होगी.

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यह पहला अवसर होगा जबकि कोई टीम न्यूजीलैंड में तीनों फॉर्मेट में कुल मिलाकर 12 मैच खेलेगी. यह सीरीज दोनों देशों के बीच खेल संबंधों के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में खेली जाएगी. इस 40 दिवसीय दौरे की शुरुआत 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच से होगी. टी20 इंटरनेशनल सीरीज के बाद वनडे सीरीज होगी जिसका, पहला मैच 4 नवंबर को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा.

टेस्ट सीरीज की शुरुआत 19 नवंबर से वेलिंगटन के सेलो बेसिन रिजर्व में होगी. दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च के हैगली ओवल में 27 नवंबर से एक दिसंबर तक खेला जाएगा.

न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुख्य विपणन और वाणिज्यिक अधिकारी ग्लेन क्रिचली ने कहा, ‘जब क्रिकेट की बात आती है तो भारत का कोई सानी नहीं है. भारतीय टीम का न्यूजीलैंड का यह दौरा क्रिकेट से कहीं अधिक मायने रखता है. यह भारत के साथ न्यूजीलैंड के साझा इतिहास और संस्कृति का उत्सव होगा. यह क्रिकेट के जरिए हमारी बढ़ती प्रतिद्वंद्विता और दोस्ती का भी जश्न होगा.’

भारत 2019-20 के बाद पहली बार न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज खेलेगा. तब से न्यूजीलैंड ने भारत का दो बार दौरा किया है, जिसमें उनका 2024-25 का ऐतिहासिक दौरा भी शामिल है, जब उसने टेस्ट सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया था.

न्यूजीलैंड के स्पिनर ईश सोढ़ी ने कहा, ‘भारत के खिलाफ खेलना हमेशा खास होता है. उनकी टीम बेहतरीन है जिसमें कई प्रतिभावान और स्टार खिलाड़ी शामिल हैं. उनका सामना करना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है.’ सोढ़ी का जन्म लुधियाना में हुआ था और जब वह महज चार साल के थे तब अपने परिवार के साथ न्यूजीलैंड चले गए थे.

भारत के न्यूजीलैंड दौरे का कार्यक्रम इस प्रकार है:

  • पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच – 22 अक्टूबर, क्राइस्टचर्च
  • दूसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच – 24 अक्टूबर, क्राइस्टचर्च
  • तीसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच – 27 अक्टूबर, वेलिंगटन
  • चौथा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच – 30 अक्टूबर, ऑकलैंड
  • पांचवां टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच – एक नवंबर, हैमिल्टन

IND vs NZ वनडे सीरीज

  • पहला वनडे – चार नवंबर, ऑकलैंड
  • दूसरा वनडे – सात नवंबर, वेलिंगटन
  • तीसरा वनडे – 10 नवंबर, हैमिल्टन
  • चौथा वनडे- 13 नवंबर, माउंट माउंगानुई
  • पांचवां वनडे- 15 नवंबर, माउंट माउंगानुई

IND vs NZ टेस्ट सीरीज

  • पहला टेस्ट मैच – 19-23 नवंबर, वेलिंगटन
  • दूसरा टेस्ट – 27 नवंबर से एक दिसंबर, क्राइस्टचर्च.

(आईएएनएस एजेंसी से)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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