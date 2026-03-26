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पैट कमिंस ने अपनी फिटनेस पर दिया अपडेट, बताया- कब से खेल सकते हैं IPL 2026
लंबे समय से पीठ की समस्या से जूझ रहे पैट कमिंस अब फिट होने की ओर हैं लेकिन वह आईपीएल के शुरुआती चरण में भाग नहीं ले पाएंगे. उन्होंने इस सीजन IPL में खेलने पर कहा...
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) की शुरुआत शुक्रवार से हो रही है. इस बीच सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को अपने धुरंधर तेज गेंदबाज पैट कमिंस का टूर्नामेंट की शुरुआत में साथ नहीं मिलेगा. कमिंस टीम के कप्तान भी थे, जिनकी गैर-मौजूदगी में टीम ने ईशान किशन (Ishan Kishan) को अपना कार्यवाहक कप्तान चुना है. सनराइजर्स की टीम डिफेंडिंग चैम्पियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 28 मार्च को भिड़ने उतरेगी.इस बीच कमिंस ने उम्मीद जताई है कि वह दूसरे हाफ और प्लेऑफ के सभी मुकाबलों में हिस्सा लेंगे.
पैट कमिंस ने ‘बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स’ पॉडकास्ट के साथ बात करते हुए कहा कि वह अपनी पीठ की इंजरी से रिकवर कर रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘मैं अभी भी पीठ की चोट से उबर रहा हूं, लेकिन अब इंजरी पहले से बेहतर है. मैं नेट्स में गेंदबाजी कर रहा हूं. मैं अभी लगभग हर तीसरे दिन गेंदबाजी कर रहा हूं. प्लान के मुताबिक, टूर्नामेंट के बीच तक मेरे पूरी तरह से फिट होने की उम्मीद है. अगर कुछ गलत नहीं हुआ, तो मैं दूसरे हाफ और फाइनल खेलूंगा.’
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कमिंस ने भरोसा जताया कि बतौर कप्तान ईशान किशन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. उन्होंने कहा कि ईशान ने पिछले साल घरेलू टूर्नामेंट में शानदार कप्तानी की थी. ईशान ने सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में झारखंड को अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाया था. बल्ले से भी ईशान की हालिया फॉर्म शानदार चल रही है. T20 वर्ल्ड कप 2026 में ईशान ने निरंतरता के साथ रन बनाए थे.
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हालांकि, कमिंस की गैरमौजूदगी में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) का तेज गेंदबाजी अटैक काफी कमजोर दिख रहा है. ईशान मलिंगा, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट और शिवम मावी के ऊपर टीम की नैया को पार लगाने की जिम्मेदारी होगी. इसके साथ ही हैदराबाद का स्पिन विभाग भी काफी कमजोर दिखाई दे रहा है. पिछले सीजन टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था.
कमिंस की अगुवाई में हैदराबाद की टीम 14 में से सिर्फ 6 मैच ही जीत सकी थी, जबकि 8 मुकाबलों में टीम को हार झेलनी पड़ी थी. सनराइजर्स हैदराबाद की सफलता एक बार फिर अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और ईशान किशन के प्रदर्शन पर काफी हद तक निर्भर करेगी. पिछले सीजन यह तिकड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रही थी, जिसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा था.
(एजेंसी: आईएएनएस)
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