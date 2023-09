चोट से जुड़े डर और दर्द को दूर करना सबसे बड़ी चुनौती: केएल राहुल ने इंजरी को लेकर किया बड़ा खुलासा

कोलंबो, 10 सितंबर | जांघ की चोट के कारण लगभग चार महीने बाहर रहने के दौरान रिहैबिलिटेशन से गुजरते समय भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानसिक अड़चनों से निपटना थी. राहुल को इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान चोट लगी थी जिसके लिए बाद में उन्हें लंदन में सर्जरी भी करानी पड़ी. 31 साल के बल्लेबाज इसके बाद बैंगलोर में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) में रिहैबिलिटेशन से गुजरा और अब एशिया कप में खेलने के लिए फिट हो गया. वह हालांकि हल्की चोट के कारण श्रीलंका में चल रहे इस टूर्नामेंट के शुरुआती दो मैच में नहीं खेल पाए.

राहुल का हालांकि चार सितंबर को दोबारा आकलन किया गया और उन्हें एशिया कप के लिए कैंडी में भारतीय टीम से जुड़ने की इजाजत मिल गई. जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए भारतीय प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया.

बीसीसीआई के ट्विटर हैंडल से रविवार को पोस्ट किए गए वीडियो में राहुल ने कहा, ‘‘कई बार आप मानसिक लड़ाई भी लड़ते हो जहां आप हमेशा सोचते हो कि मुझे दर्द हो सकता है. और जब आप इस मानसिकता में होते हो तो कौशल पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते. इसलिए सबसे बड़ी चुनौती चीजों से जुड़े इस डर और दर्द से पार पाना होती है.’’

राहुल ने कहा कि विकेटकीपिंग के लिए जांघ में काफी मजबूती की जरूरत होती है और रिहैबिलिटेशन से गुजरते समय उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यह था कि इतनी बड़ी सर्जरी के बाद वह दोबारा इस भूमिका के लिए खुद को कैसे समझाएंगे.

उन्होंने कहा, ‘‘बड़ी बात यह थी कि मैं अपने शरीर को लेकर आत्मविश्वास महसूस करूं और उन मूवमेंट में दर्द से फ्री रहूं जिनमें बहुत अधिक जोर लगाने की आवश्यकता होती है. खासकर, मुझे पता था कि वापस आकर मुझे विकेटकीपिंग भी करनी होगी.’’