ऑफ स्पिन के खिलाफ तैयारी कर रही ऑस्ट्रेलिया टीम को चकमा देने के लिए लेग स्पिन गेंदबाजी करेंगे अश्विन? देखें भारतीय गेंदबाज का मजेदार ट्वीट

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के शुरू होने से पहले दुनिया के बेहतरीन स्पिनरों में से एक रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) पूर्व खिलाड़ियों और क्रिकेट समीक्षकों के बीच चर्चा का प्रमुख विषय बनते जा रहे हैं. बैंगलोर में अभ्यास कर रही ऑस्ट्रेलिया टीम एक ऐसे स्पिनर को लाए हैं, जो बिल्कुल अश्विन की तरह गेंदबाजी करता है. महेश पिठिया (Mahesh Pithiya) नाम के इस भारतीय गेंदबाजी की मदद से कंगारू गेंदबाज अश्विन से निपटने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन भारतीय दिग्गज ने भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को चकमा देने की तैयारी कर रखी है. जिसकी चेतावनी अश्विन ने ट्विटर के जरिए दी.

My morning coffee came with this and I wonder who has done this. pic.twitter.com/TAamDMcLVH — Ashwin (@ashwinravi99) February 5, 2023