TNPL में गेंदबाज ने किया शर्मिंदा, एक ही गेंद में लुटा दिए 18 रन, मैच का मुजरिम बना कप्तान

क्रिकेट के बड़े टूर्नामेंट में कोई गेंदबाज एक ही गेंद पर 18 रन लुटा दे. यह बात हैरान जरूर करती है! लेकिन कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है. कुछ ऐसा ही मंगलवार की रात तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) में हुआ, जब सलेम स्पार्टन की टीम चेपॉक गिलीज के खिलाफ मैच खेल रही थी, स्पार्टन के कप्तान और तेज गेंदबाज अभिषेक तंवर पारी से आखिरी ओवर में यह गलती हुई, जिसने पूरी टीम को शर्मिंदा कर दिया. इस ओवर में उन्होंने कुल 26 रन लुटाए लेकिन उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर कुल 18 रन लुटा दिए, जिससे ओवर में कुल 26 रन खर्च हुए और इसकी बदौलत चेपॉक की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 217 रन बनाए.

तंवर के इस ओवर में पहली 5 गेंदों पर सिर्फ 8 रन ही दिए थे. लेकिन ओवर की आखिरी गेंद उनके जी का जंजाल बन गई. इस ओवर में संजय यादव और यू ससिदेव क्रीज पर थे. आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर तंवर ने संजय यादव को बोल्ड कर दिया. लेकिन यह नो बॉल हो गई. इस बीच निराश संजय की जान में जान आ गई और टीम को एक अतिरिक्त रन मिला. अगली गेंद फ्री हिट थी, लेकिन यह भी निकली नो बॉल और पड़ गया छक्का. यानी इस बॉल पर बने 7 रन. अभी ओवर की यह अंतिम बॉल लीगल बॉल नहीं फेंकी गई और रन बन गए 8.