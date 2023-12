ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग मैच से पहले अंपायर के साथ बहस के बाद इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी टॉम कर्रन (Tom Curran) पर चार मैचों का बैन लगा दिया गया. अंपायर ने उन्हें सिडनी सिक्सर्स और होबार्ट हरिकेंस के बीच मैच से पहले अभ्यास के दौरान मैदान पर दौड़ने के खिलाफ चेतावनी दी थी लेकिन कर्रन ने बात नहीं मानी और अंपायर से भिड़ गए. जिसके बाद उनके खिलाफ कार्यवाही की गई.

इंग्लिश क्रिकेटर पर बैन के बाद 7क्रिकेट ने घटना का एक वीडियो पोस्ट किया था जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कर्रन को पिच की ओर बॉलिंग रन-अप के लिए पोजीशन लेने से पहले पिच के चारों ओर दौड़ते हुए देखा जा सकता है. कर्रन को पिच पर पैर रखने से रोकने के लिए अंपायर स्टंप के किनारे खड़े थे, लेकिन इसकी परवाह किए बिना अंपायर की ओर दौड़े इंग्लिश क्रिकेटर टकराव से बचने के लिए आखिरी समय पर हट गए. कुछ देर बाद ही दोनों के बीच बहस शुरू हो गई.

IND Vs SA: टेस्ट सीरीज से बाहर हुए रुतुराज गायकवाड़, बंगाल के इस बल्लेबाज को मिला मौका

वीडियो में कर्रन की हरकत देखकर दुनिया भर के क्रिकेट फैंस ने उनकी आलोचना की लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर ब्रैड हॉग (Brad Hogg) की इस पर अलग राय थी. हॉग ने घटना का वीडियो पोस्ट कर जवाब में लिखा, “टॉम का सबसे अच्छा पल नहीं था, लेकिन अंपायरों की भी गलती थी, स्थिति को संभालने करने के लिए उन्हें मुस्कुराकर टॉम के पास जाना चाहिए था इसके बजाय वह टकराव की तलाश में उसके सामने खड़ा था. #BBL2023.”

Not Tom’s brightest moment but the umpires at fault to, rather than walking closer to Tom in a non confrontational manner with a smile to de-escalate the situation he stood in an intimidating manner seeming looking for confrontation. #BBL2023 https://t.co/36gNGrguvU

— Brad Hogg (@Brad_Hogg) December 22, 2023