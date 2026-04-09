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वर्ल्ड क्रिकेट में गजब कर गई ब्राजील की यह खिलाड़ी, T20I में रचा नया इतिहास- सिर्फ 13 रन पर ऑलआउट हुई यह टीम
ब्राजील की महिला टीम लेसोथो के खिलाफ मैच में उतरी थी यहां लॉरा कारडोसो की कातिलाना गेंदबाजी के दम पर विपक्षी टीम सिर्फ 13 रनों पर ढेर हो गई.
महिला टी20 इंटरनेशनल ब्राजील की तेज गेंदबाज लॉरा कारडोसो ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को हिला कर रख दिया है. उन्होंने लेसोथो के खिलाफ 9 विकेट अपने नाम किए. इतना ही नहीं लेसोथो की टीम यहां सिर्फ 13 रन कुल स्कोर पर सिमट गई. हालांकि महिला T20i क्रिकेट में यह सबसे छोटा टोटल नहीं है. यह शर्मनाक रिकॉर्ड तो फिलहाल महिला मालदीव की टीम के नाम है, जो 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ 6 रनों पर सिमट चुकी है. महिला टी20i में लेसोथो का यह 10वां सबसे छोटा टोटल स्कोर है. ब्राजील ने इस मैच में 189 रनों के विशाल अंतर से जीत अपने नाम की.
लेकिन 9 विकेट लेने वालीं लॉरा कारडोसो की उपलब्धि खास है. उन्होंने अब क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक में खास जगह अपना नाम दर्ज कराया है. लॉरा से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट के इस फॉर्मेट न तो कोई महिला और न ही पुरुष खिलाड़ी ऐसा कारनामा कर पाया था.T20i क्रिकेट में एक पारी में 9 विकेट लेने वाली पहली और इकलौती खिलाड़ी बन गई हैं.
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कारडोसो ने लेसोथो के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 रन देकर 9 विकेट चटकाए, जो टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े है. उन्होंने गैबोरोन में बोत्सवाना क्रिकेट संघ ओवल दो मैदान पर बीसीए कालाहारी महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में यह उपलब्धि हासिल की.
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पिछला रिकॉर्ड भूटान के सोनम येशे के नाम था, जिन्होंने 2025 में पुरुषों के टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में म्यांमार के खिलाफ 7 रन देकर 8 विकेट लिए थे.अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अनुसार महिलाओं के टी20 अंतरराष्ट्रीय में कारडोसो ने इंडोनेशिया की रोहमालिया के 2024 में मंगोलिया के खिलाफ बिना रन के सात विकेट चटकाने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा.
गुरुवार को हुए मैच में ब्राजील ने रॉबर्टा एवरी (35 गेंद पर 48 रन) और मोनिके मचाडो (41 गेंद पर नाबाद 69 रन) की शानदार पारियों की मदद से 202 रन बनाए. इसके जवाब में लेसोथो की टीम सिर्फ 6.2 ओवर में सिर्फ 13 रन पर सिमट गई. तेज गेंदबाज कारडोसो ने दूसरे ओवर में हैट्रिक के साथ शुरुआत की. उन्होंने पारी के चौथे ओवर में 4 और विकेट लेकर अपने विकेटों की संख्या सात कर ली. कारडोसो ने छठे ओवर में 2 और विकेट के साथ पारी में 9 विकेट चटकाए. आखिरी विकेट मैरिएन आर्टुर ने लिया.
(एजेंसी इनपुट के साथ)
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