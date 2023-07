VIDEO: फोन पर बात कर रहे थे ब्रायन लारा, तभी पहुंच गए विराट कोहली, वीडियो में देखिए आगे क्या हुआ

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट गुरुवार, यानी के 19 जुलाई से त्रिनिदाद के क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा. भारतीय टीम पहला टेस्ट जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाए रखी है. सीरीज का दूसरा टेस्ट विराट कोहली के करियर का 500वां इंटरनेशनल मैच होगा. इस खास मुकाबले से पूर्व वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा ने विराट कोहली समेत टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों से मुलाकात की.

बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें लारा त्रिनिदाद के मैदान पर वेस्टइंडीज टीम के अभ्यास सत्र के दौरान वहां मौजूद थे, इसी बीच भारतीय टीम स्टेडियम से बाहर निकल रही थी. कोहली जब लारा से मिले तब वह फोन पर किसी से बात करते हुए नजर आए. इसके बाद लारा ने कोहली से हाथ मिलाने के साथ गले भी मिले लेकिन दोनों के बीच अधिक देर तक बात नहीं हुई. लारा इस समय वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मेंटॉर हैं.

लारा के बाएं हाथ में फोन था, लेकिन उन्होंने फोन पर बात करते हुए दाएं हाथ पीछे की तरफ मोड़कर अनोखे अंदाज में कोहली से हाथ मिलाया. बीसीसीआई ने इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, ‘जब त्रिनिदाद में हों तो आप महान ब्रायन लारा से मिलना नहीं भूलेंगे.”वेस्टइंडीज के दिग्गज ने कोहली के अलावा कप्तान रोहित शर्मा और टीम इंडिया के अन्य खिलाड़ियों से भी मुलाकात की. वहीं मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के साथ वह जरूर कुछ देर बातचीत करते हुए नजर आए.