क्या फिर से KKR में लौटेंगे गौतम गंभीर? फैंस की डिमांड पर GG का ट्वीट वायरल

Bring GG To KKR: लखनऊ ने ईडन गार्डन्स में कोलकाता को उसके घर में हरा दिया. LSG के प्लेऑफ में पहुंचते ही गौतम गंभीर को KKR की टीम लाने की मांग उठने लगी.

Gautam Gambhir

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के अपने अंतिम लीग मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 1 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली. लखनऊ ने ईडन गार्डन्स में कोलकाता को उसके घर में हरा दिया. LSG के प्लेऑफ में पहुंचते ही गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) को KKR की टीम लाने की मांग उठने लगी.

गंभीर इस समय लखनऊ टीम के मेंटॉर हैं. वह पिछले साल भी इसी भूमिका में थे और पिछले सीजन में भी लखनऊ की टीम प्लेऑफ में पहुंची थी. गंभीर लखनऊ की टीम से जुड़ने से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स में थे जब उन्होंने अपनी कप्तानी में कोलकाता को दो बार चैंपियन बनाया था. केकेआर ने 2012 और 2014 में गंभीर की कप्तानी में ही खिताब जीता था.

गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में लखनऊ की टीम इस सीजन में भी शानदार प्रदर्शन कर रही है जबकि कोलकाता की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है. लखनऊ के प्लेऑफ में पहुंचने के बाद गंभीर को केकेआर की टीम में लाने की मांग उठने लगी है. मैच के दौरान दर्शकों ने लाइव टीवी पर गंभीर को केकेआर में लाने की डिमांड की. गंभीर की मेंटरशिप का लखनऊ की टीम पर साफ असर दिख रहा है.

I speak for every KKR fan when i say Bring GG to KKR!!🙏 pic.twitter.com/gDnDjVtZMb — KKR Bhakt 🇮🇳 ™ (@KKRSince2011) May 22, 2023

He’s the very good player i liked him very well bring back him 🔥

Bring GG To KKR pic.twitter.com/WSqByLtSpc — ꜱᴀʟᴀᴀʀ deekshi (@Deekshith0011) May 22, 2023

He looks good in Purple and Gold

Adopted son of Kolkata Bring GG To KKR pic.twitter.com/uJpCrQhO2k — Madhumita Bhattacharya (@Gautian_Madhu) May 22, 2023

Bring GG To KKR trending on Twitter pic.twitter.com/a0GEJBnbvm — Team Gautam Gambhir (@gautamgambhir97) May 22, 2023

दर्शक लगाता स्टेडियम में गंभीर को केकेआर में लाने का पोस्टर लहरा रहे थे. सोशल मीडिया पर इस तरह के कई पोस्टर वायरल हो रहे है. गंभीर ने इन पोस्टर्स को ट्विटर पर शेयर किया है. गौतम ने फोटो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, ” आप तो जानते हैं कि मैं कोलकाता को कितना चाहता हूं”

You know how much I love u Kolkata! ❤️❤️ pic.twitter.com/MbjOk5D9Fm — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) May 20, 2023

पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर के मेंटरशिप में लखनऊ की टीम ने इस सीजन में ग्रुप चरण में 14 में से 8 मैचों में जीत हासिल की जबकि पांच में उसे हार का सामना करना पड़ा. टीम ने 17 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहते हुए प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया है.

