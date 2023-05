केविन पीटरसन कराना चाहते हैं विराट कोहली की घर वापसी; कहा- अगला आईपीएल दिल्ली कैपिटल्स में खेलें

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) ने दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) से एक बहुत बड़ी अपील की है. पीटरसन ने कहा है कि कैपिटल्स को कोशिश करनी चाहिए कि आईपीएल में विराट कोहली को अपने घर दिल्ली में लेकर आएं.

कोहली अपने आईपीएल करियर की शुरुआत से ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम का हिस्सा हैं. हालांकि परिस्थितियां अलग हो सकती थीं. तब दिल्ली डेयरडेविल्स ने कोहली को पास कर दिया था और प्रदीप सांगवान को अपनी टीम में शामिल किया था.

कोहली तब से बैंगलोर की टीम का अहम हिस्सा हैं. शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हुए मुकाबले में कोहली ने हाफ सेंचुरी लगाई. इसके साथ ही वह आईपीएल में 7000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए. वह आईपीएल के स्टार बन चुके हैं. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ही वह 1000 से ज्यादा रन बना चुके हैं.

कोहली ने पहले भी कहा है कि वह जब तक वह आईपीएल में खेलेंगे वह बैंगलोर की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम का हिस्सा रहेंगे. कोहली ने कहा था- ‘यह एक क्या शानदार सफर रहा है. यह हमेशा से हमारा सपना रहा है. एक साथ आईपीएल जीतना. ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जहां मैं इस टीम को छोड़कर कभी भी जाना चाहूंगा. सीजन अच्छा नहीं जाने पर आप इमोशनल हो सकते हैं लेकिन जब तक मैं आईपीएल खेल रहा हूं. मैं इस टीम को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला. फैंस, उनकी वफादारी, यह सब शानदार रहा है.’