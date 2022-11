T20 विश्व कप 2022 से बाहर होते ही स्कॉटलैंड के इस ऑलराउंडर ने क्रिकेट को कहा अलविदा

MacLeod announces retirement: T20 विश्व कप 2022 के सुपर 12 में क्वालीफाई नहीं करने के बाद स्कॉटलैंड के ऑलराउंडर कैलम मैक्लाओड (Calum MacLeod) ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. 33 साल के मैक्लाओड ने 2007 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था और उन्होंने टी20 विश्व कप 2022 में अपना आखिरी मैच 21 अक्टूबर को जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला.

मैक्लाओड स्कॉटलैंड के लिए 5 विश्व कप खेल चुके हैं. इस ऑलराउंडर ने स्कॉटलैंड के लिए 88 वनडे और 64 T20I मैच खेले हैं. उन्होंने अपनी नेशनल टीम के लिए वनडे में 10 शतक और 13 अर्धशतकों की मदद से 3026 बनाए हैं. इसके अलावा 64 टी20 मैचों में उनके नाम 7 हाफ सेंचुरी के सहारे 1238 रन हैं.

क्रिकेट स्कॉटलैंड ने मैक्लाओड के हवाले से एक बयान में कहा, “कुछ दिन पहले संन्यास की घोषणा करते समय मैं सोच रहा था कि मुझे सबसे पहले किस चीज ने प्रेरित किया और वह 1999 विश्व कप में स्कॉटलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा. मैं यही करना चाहता हूं और इसने मेरे अंदर एक अलग अलख जगा दी और स्कॉटलैंड के लिए खेलने के लिए प्रेरित किया. अब जबकि मैं पांच विश्व कप में खेल चुका हूं, मुझे लगता है कि अगर आपने मुझे बहुत पहले बताया होता तो मैं अपने देश के साथ क्या हासिल करता, मुझे आप पर विश्वास नहीं होता.