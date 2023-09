IND vs AUS: केएल राहुल ने धोनी के अंदाज में मैच किया फिनिश, वायरल हो रहा VIDEO

साल 2011 में धोनी द्वारा वर्ल्ड कप फाइनल में लगाया गया छक्का आज भी क्रिकेट फैंस के जेहन में ताजा है. ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब कप्तान केएल राहुल ने शानदार कप्तानी पारी खेलते हुए छक्के से टीम इंडिया को 27 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को मोहाली में जीत दिलाई.

मोहम्मद शमी (51 रन पर पांच विकेट) की शानदार गेंदबाजी के बाद चार बल्लेबाजों की अर्धशतकीय पारियों के दम पर भारत ने तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को आठ गेंद शेष रहते पांच विकेट से शिकस्त दी. ऑस्ट्रेलिया की पारी को 276 रन पर समेटने के बाद भारत ने 48.4 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 281 रन बनाकर आगामी वर्ल्ड कप की अपनी तैयारियों को पुख्ता किया.

मिडिल ऑर्डर ने दिखाया दम

भारत के लिए शुभमन गिल (74) और रुतुराज गायकवाड़ (71) ने पहले विकेट के लिए 142 रन की साझेदारी कर जीत की नींव रखी. वहीं, कप्तान लोकेश राहुल (नाबाद 58) और सूर्यकुमार यादव (50) ने पांचवें विकेट के लिए 85 गेंद में 80 रन की साझेदारी कर टीम को जीत के मुहाने तक पहुंचाया.

गिल ने 63 गेंद की पारी में छह चौके और दो छक्के लगाये तो वहीं रुतुराज ने 77 गेंद की पारी में 10 चौके जड़े। मिस्टर 360 डिग्री सूर्यकुमार ने 49 गेंद में पांच चौका और एक छक्का लगाया जबकि विजयी छक्का जड़ने वाले राहुल ने 63 गेंद की पारी एक छक्का और चार चौके लगाये. कप्तान केएल का ये विजयी छक्का अब सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है.

बीसीसीआई ने केएल के विनिंग सिक्स का वीडियो एक्स पर शेयर किया है जिसे अब तक 38 लाख लोग देख चुके हैं.

