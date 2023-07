बुमराह की वापसी पर कप्तान रोहित शर्मा का बड़ा बयान, 'मुझे नहीं लगता है कि.....

भारत में होने वाले वनडे विश्व कप टूर्नामेंट में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है. इस आईसीसी टूर्नामेंट से पहले भारतीय टीम फिलहाल रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अगुवाई में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज शुरू करने जा रही है. सीरीज के पहले वनडे से पहले कप्तान रोहित शर्मा ने उस सवाल का जवाब दिया जो फिलहाल हर भारतीय क्रिकेट फैन के जहन में है- जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) टीम इंडिया में कब लौटेंगे?

भारतीय स्टार तेज गेंदबाज पीठ के निचले हिस्से में स्ट्रेस फ्रैक्चर की सर्जरी से उबरने के बाद फिलहाल बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रीहैब से गुजर रहे हैं.

बीसीसीआई की ओर से हाल ही जारी किए गए मेडिकल और फिटनेस अपडेट के मुताबिक बुमराह की वापसी की तैयारी जोरों से चल रही है. इस दिग्गज पेसर ने नेट्स पर गेंदबाजी करनी शुरू कर दी है और वो जल्द ही एनसीए में आयोजित कुछ अभ्यास मैचों में भी हिस्सा लेने जा रहे हैं.

हालांकि बुमराह की टीम इंडिया में वापसी को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है लेकिन माना जा रहा था कि वो अगस्त में भारत के आयरलैंड दौरे पर होने वाली टी20 सीरीज के लिए स्क्वाड में वापसी कर सकते हैं लेकिन अब रोहित के बयान ने मामले को एक बार फिर अनिश्चितिता में डाल दिया है.