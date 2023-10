VIDEO: अज़मत को बोल्ड करते ही Hardik Pandya ने भरी हुंकार, बर्थडे बॉय का खतरनाक रिएक्शन वायरल

नई दिल्ली: भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे वर्ल्ड कप 2023 (India vs Afghanistan World Cup 2023) का नौवां मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही अफगानिस्तान की टीम ने एक समय 63 रन तक ही अपने तीन विकेट गंवा दिए. इसके बाद कप्तान हशमतउल्लाह शहीदी और अज़मतउल्लाह ओमरज़ाई ने चौथे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी करके अफगानिस्तान को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया.

खतरनाक होती जा रही इस साझेदारी को बर्थडे बॉय और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने तोड़ा. हार्दिक ने ओमरज़ाई को बोल्ड करके इस बड़ी साझेदारी का अंत किया. 34.2 ओवर में हार्दिक की धीमी गति की ऑफ़ कटर गेंद ऑफ़ स्टंप के क़रीब गिरने के बाद अंदर आई.

ओमरजाई ने ऑफ़ साइड में खेलने का प्रयास लेकिन गेंद बल्ले को छकाते हुए विकेट पर जाकर लगी और बल्लेबाज चलते बने. हशमतउल्लाह शहीदी और अज़मतउल्लाह ओमरज़ाई ने चौथे विकेट के लिए 128 गैंदों पर 121 रनों की साझेदारी की.

ओमरजाई को बोल्ड करने के बाद हार्दिक पांड्या का खतरनाक रिएक्शन देखने लायक था. अज़मत को बोल्ड करने के बाद हार्दिक हुंकार भरने लगे.फैंस शायद ही कभी हार्दिक का ऐसा सेलीब्रेशन देखा होगा. विकेट लेने के बाद हार्दिक ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगे. उनका खतरनाक रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. हार्दिक का आज जन्मदिन है.

