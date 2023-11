भारत-न्यूजीलैंड विश्व कप सेमीफाइनल मुकाबला देखने के लिए पूरी रात जागते रहे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला (Satya Nadella) भी हर क्रिकेट फैन की तरह बुधवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए विश्व कप सेमीफाइनल मुकाबले को देखने के लिए रात भर जागते रहे. संयुक्त राज्य अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के वार्षिक डेवलपर सम्मेलन ‘इग्नाइट’ में अपने मुख्य भाषण के दौरान, उन्होंने इस बात का खुलासा किया. अपनी स्पीच के दौरान, नडेला ने बताया कि मैच कार्यक्रम से सिर्फ पांच मिनट पहले खत्म हुआ.

Also read: विश्व कप 2023 ही वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा विज्ञापन है: 50-ओवर फॉर्मेट को Dead कहने वालों को विव रिचर्ड्स का जवाब

सीईओ नडेला ने कहा, “जब हमने इग्नाइट को शेड्यूल किया था तो हमें नहीं पता था कि हम इसे उस दिन शेड्यूल करेंगे जब विश्व कप सेमीफाइनल होगा. और मैं पूरी रात जागता रहा, लेकिन यह पांच मिनट पहले खत्म हो गया. मुझे खुशी है कि ऐसा हुआ.”

Microsoft CEO talking about watching the India Vs New Zealand Semi Finals staying up all night. pic.twitter.com/vlv5llLqIF

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 16, 2023