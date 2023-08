Hindi Cricket Hindi

Chandrayaan 3: चांद पर उतरा चंद्रयान, टीम इंडिया ने भी कहा जय हिंद

भारत ने इसरो के मिशन मून चंद्रयान-3 की चांद पर सफल लैंडिंग के साथ इतिहास रच दिया है. 23 अगस्त (बुधवार) को शाम 6.04 बजे चंद्रयान-3 ने चांद की सतह पर कदम रखा.

Chandrayaan 3: भारत ने इसरो के मिशन मून चंद्रयान-3 की चांद पर सफल लैंडिंग के साथ इतिहास रच दिया है. 23 अगस्त (बुधवार) को शाम 6.04 बजे चंद्रयान-3 ने चांद की सतह पर कदम रखा. इसके साथ ही भारत अब अमेरिका, चीन और USSR के बाद चांद पर कदम रखने वाला चौथा देश बन गया है. इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है जिसमें खेल जगत भी शामिल हो गया है. भारतीय खिलाड़ी चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग पर इसरो और देशवासियों को बधाई दे रहे हैं.

बीसीसीआई ने भी चंद्रयान-3 की सफलता का आयरलैंड में जश्न मनाया. टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने टीवी पर चंद्रयान-2 के चांद पर उतरने का लाइव टेलीकास्ट देखा जिसका वीडियो बीसीसीआई ने शेयर किया है.

टीम इंडिया इस समय आयरलैंड दौरे पर हैं जहां उसे आज तीसरा और आखिरी T20I मैच खेलना है. इस मुकाबले से पहले खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ ने चंद्रयान-3 की लैंडिंग के मिशन को लाइव देखा.

सचिन तेंदुलकर ने मून मिशन के सफल लैंडिंग पर इसरो के वैज्ञानिकों की जमकर तारीफ की. उन्होंने लिखा, “विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊँचा रहे हमारा. इसरो भारत के सर्वश्रेष्ठ का प्रतिनिधित्व करता है. विनम्र, मेहनती महिलाएं और पुरुष, एक साथ आ रहे हैं, चुनौतियों पर काबू पा रहे हैं और हमारे तिरंगे को ऊंचा फहरा रहे हैं. भारत को चंद्रयान-2 टीम का जश्न मनाना चाहिए और बधाई देनी चाहिए, जिसका नेतृत्व श्री के सिवन ने किया, साथ ही श्री एस सोमनाथ की चंद्रयान-3 टीम को भी. हर हार्ड लैंडिंग में ऐसे सबक होते हैं जो हमें सॉफ्ट लैंडिंग के करीब ले जाते हैं- चंद्रमा पर, और जीवन में भी.”

विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊँचा रहे हमारा

@ISRO represents the best of India. Humble, hardworking women & men, coming together, overcoming challenges, and making our tricolour fly high. India must celebrate and congratulate the Chandrayaan-2 team, which was led by Shri K… pic.twitter.com/WpQn14F1Mh — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 23, 2023

रोहित शर्मा ने एक्स पर देशवासियों को मून मिशन की सफलता की बधाई देते हुए कहा, “भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला पहला देश. प्रत्येक के लिए गर्व का क्षण और इसरो को उनके सभी प्रयासों के लिए बहुत-बहुत बधाई.”

– The to reach the lunar south pole.

That’s got a nice ring to it A proud moment for each one of us & a big congratulations to @isro for all their efforts. — Rohit Sharma (@ImRo45) August 23, 2023

कोहली ने लिखा- “Chandrayaan 3 टीम को बहुत-बहुत बधाई। आपने देश को गौरवान्वित किया है. जय हिन्द!”

Many congratulations to the #Chandrayaan3 team. You have made the nation proud 🇮🇳

Jai Hind! — Virat Kohli (@imVkohli) August 23, 2023

IPL फ्रैैंचाइजी ने चंद्रयान-3 की सफल लैंडिग पर इसरो और देशवासियों को बधाई देते हुए लिखा, “हम चांद पर पहुंच गए. लैंडिंग सफल रही.”

We’re over the ‘moon’ and cheering as the #Chandrayaan3 lander completes a successful landing! Congratulations, INDIA! pic.twitter.com/mgpZPW0Ny5 — SunRisers Hyderabad (@SunRisers) August 23, 2023

Yaaaaayyy , We have done it.

Soft landing on the Moon.#Chandrayaan3 . Congratulations @isro and all those who dedicated themselves to this historic mission.

We are on the Moon pic.twitter.com/VZLLgeSLEk — Virender Sehwag (@virendersehwag) August 23, 2023

आर अश्विन ने लिखा, “इतिहास, इस असाधारण उपलब्धि के लिए बधाई हो इसरो. जय हिन्द.”

What a monumental feat for @isro and India! Congratulations to every Indian #Chandrayan3Landing pic.twitter.com/5UfCqYRGkR — Cheteshwar Pujara (@cheteshwar1) August 23, 2023

अजिंक्य रहाणे ने एक्स पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए लिखा, “Chandrayaan3 की सफल चंद्रमा लैंडिंग के पीछे हमारे समर्पित वैज्ञानिकों और पूरी टीम को हार्दिक बधाई. हमारे देश के लिए गर्व का पल.”

Heartiest congratulations to our dedicated scientists and the entire team behind #Chandrayaan3 ‘s successful Moon landing.

A proud moment for our nation — Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) August 23, 2023

अनिल कुंबले ने भी इसरो को चंद्रयान-3 के सफलतापूर्वक चांद पर उतरने की बधाई दी. उन्होंने कहा, “भारत के लिए गर्व का पल. इसरो को चंद्रयान-3 की लैंडिंग के लिए मुबारकबाद.”

Proud moment for India! Congratulations @isro on the successful landing of Chandrayan 3.#Chandrayan3Landing — Anil Kumble (@anilkumble1074) August 23, 2023

केएल राहुल ने इसरो के वैज्ञानिकों को सलाम

Hats off to the exceptional team at @isro. Your perseverance and brilliance make our nation proud. Jai Hind. — K L Rahul (@klrahul) August 23, 2023

