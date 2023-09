कोलंबो: श्रीलंका 11वीं बार एशिया कप (Asia Cup 2023) के फाइनल में पहुंच गया. जहां रविवार को उसका मुकाबला भारत के साथ होगा. गुरुवार को सुपर 4 के रोमांचक मुकाबले में उसने पाकिस्तान (Sri Lanka vs Pakistan) को 2 विकेट से मात दी. श्रीलंका के लिए कुसल मेंडिस (Kusal Mendis) ने 91 रन की पारी खेली. वहीं सदीरा समरविक्रमा (Sadeera Samarwickrama) ने 48 रन बनाए. जब तक ये दोनों क्रीज पर थे श्रीलंका मैच में मजबूत नजर आ रही थी. लेकिन इनके आउट होने के बाद मैच फंस गया था और ऐसे में चरिथ असालंका (Charith Asalanka) ने नाबाद 49 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई. उन्होंने ही मैच विनिंग शॉट लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई.

मैच के बाद असालंका ने कहा कि उनकी कोशिश गेंद को सिर्फ गैप में खेलने की थी. उन्होंने कहा, ‘आखिरी गेंद पर मेरी कोशिश सिर्फ मैदान पर खाली जगह तलाशने की थी. क्योंकि यह बड़ा मैदान है.’ कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम पर बारिश के कारण मैच देरी से शुरू हुआ. बारिश के चलते मैच को 45 ओवर का कर दिया गया था. हालांकि जब दोबारा बारिश हुई तो मैच को 42 ओवर का कर दिया गया. पाकिस्तान ने मोहम्मद रिजवान के 86 और इफ्तिखार अहमद के 47 रन की मदद से 7 विकेट पर 252 रन का स्कोर खड़ा किया. डीएलएस नियम के अनुसार श्रीलंका को भी इतने ही रन का लक्ष्य मिला.

Kusal Mendis at his finest! Despite falling short of a well-deserved century, he delivered a match-winning knock! #SLvPAK #AsiaCup2023 pic.twitter.com/0jbU6JgJDr

— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) September 14, 2023