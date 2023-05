CSK फैंस के लिए खुशखबरी; बिना लंबी लाइन में लगे मिलेंगी IPL 2023 मैचों की टिकट, जानें कैसे खरीदें Tickets

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का हर मैच फैंस के भरे स्टेडियम में खेला गया है. होम मैच हो या विपक्षी टीम का घरेलू मैदान, चेन्नई के फैंस ने हर स्टेडियम को पीले रंग से रंगा है. हालांकि अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखते के लिए सीएसके फैंस को लंबी कतारों में खड़े होकर मैच टिकट खरीदनी पड़ी लेकिन प्लेऑफ स्टेज शुरू होने से पहले फैंस राहत की सांस ले सकते हैं.

चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में दो आईपीएल 2023 प्लेऑफ के टिकट केवल ऑनलाइन बेचे जाएंगे. फैंस के रात भर लाइन लगाने की खबरों के बीच बीसीसीआई और तमिलनाडु क्रिकेट संघ (टीएनसीए) ने केवल ऑनलाइन टिकट बेचने का फैसला किया है. चेपॉक 23 और 24 मई को क्वालीफायर 1 और एलिमिनेटर की मेजबानी करेगा.

इनसाइडस्पोर्ट की खबर के मुताबिक चेपॉक मैचों के लिए टिकटों की कालाबाजारी तेजी से हो रही है. ऑनलाइन टिकट मिनटों में बिक जाने के कारण प्रशंसकों ने ऑफलाइन टिकटों की ओर रुख किया. हालांकि, वहां प्रशंसकों ने 500-1000 रुपये देकर अपनी जगह बेघर, छात्रों और दिहाड़ी मजदूरों को कतार में खड़ा कर दिया.