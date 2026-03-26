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Chennai Super Kings IPL 2026 Schedule: चेन्नई सुपर किंग्स के सभी मैचों का शेड्यूल, राजस्थान रॉयल्स से गुवाहाटी में पहली भिड़ंत
IPL के दूसरे फेस के शेड्यूल के ऐलान के साथ चेन्नई सुपर किंग्स के सभी 14 मैचों की तस्वीर साफ हो गई है. यहां कब, कहां किससे भिड़ेगी 5 बार की चैम्पियन...
IPL 2026 में अब लीग स्टेज का पूरा शेड्यूल सामने आ गया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने गुरुवार (26 मार्च) को लीग के दूसरे फेस के ऐलान के साथ सभी 70 मैचों की तारीख, स्थान और समय का ऐलान कर दिया. इससे पहले उसने शुरुआती 20 मैचों का ही ऐलान किया था. अब सभी टीमों के 14-14 लीग मैचों की तस्वीर भी साफ हो गई.
चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस बार अपने अभियान की शुरुआत 2008 की चैम्पियन राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ करेगी. उसका पहला ही मुकाबला खास होगा क्योंकि इस सीजन की शुरुआत से पहले दोनों फ्रैंचाइजियों ने अपने स्टार खिलाड़ियों का अदल-बदल (ट्रेड) किया था.
Superfans, are you ready?
This summer, all you need is Yellove and #WhistlePodu for the Super Kings! #IPL2026 pic.twitter.com/FpUKEAu31X
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 26, 2026
यह भी पढ़ें: IPL 2026 दूसरे फेस का शेड्यूल आया सामने- प्लेऑफ मैचों का अभी भी इंतजार, यह रहा 70 मैचों का अपडेट
रॉयल्स की टीम ने अपने कप्तान और स्टार बल्लेबाज रहे संजू सैमसन को रवींद्र जडेजा और ऑलराउंडर सैम करन के बदले ट्रेड कर लिया था. जडेजा 2008 के बाद एक बार फिर रॉयल्स की टीम में खेलते दिखाई देंगे. हालांकि सैम करन चोटिल होने के चलते फिलहाल इस लीग का हिस्सा नहीं हैं.
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) – IPL 2026 शेड्यूल
|क्रम संख्या
|तारीख
|मुकाबला
|वेन्यू
|समय
|1
|30 मार्च 2026
|राजस्थान रॉयल्स vs चेन्नई सुपर किंग्स
|गुवाहाटी
|7:30 PM IST
|2
|3 अप्रैल 2026
|चेन्नई सुपर किंग्स vs पंजाब किंग्स
|चेन्नई
|7:30 PM IST
|3
|5 अप्रैल 2026
|रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर vs चेन्नई सुपर किंग्स
|बेंगलुरु
|7:30 PM IST
|4
|11 अप्रैल 2026
|चेन्नई सुपर किंग्स vs दिल्ली कैपिटल्स
|चेन्नई
|7:30 PM IST
|5
|14 अप्रैल 2026
|चेन्नई सुपर किंग्स vs कोलकाता नाइट राइडर्स
|चेन्नई
|7:30 PM IST
|6
|18 अप्रैल 2026
|सनराइजर्स हैदराबाद vs चेन्नई सुपर किंग्स
|हैदराबाद
|7:30 PM IST
|7
|23 अप्रैल 2026
|मुंबई इंडियंस vs चेन्नई सुपर किंग्स
|मुंबई
|7:30 PM IST
|8
|26 अप्रैल 2026
|गुजरात टाइटंस vs चेन्नई सुपर किंग्स
|अहमदाबाद
|3:30 PM IST
|9
|2 मई 2026
|चेन्नई सुपर किंग्स vs मुंबई इंडियंस
|चेन्नई
|7:30 PM IST
|10
|5 मई 2026
|दिल्ली कैपिटल्स vs चेन्नई सुपर किंग्स
|दिल्ली
|7:30 PM IST
|11
|10 मई 2026
|चेन्नई सुपर किंग्स vs लखनऊ सुपर जायंट्स
|चेन्नई
|3:30 PM IST
|12
|15 मई 2026
|लखनऊ सुपर जायंट्स vs चेन्नई सुपर किंग्स
|लखनऊ
|7:30 PM IST
|13
|18 मई 2026
|चेन्नई सुपर किंग्स vs सनराइजर्स हैदराबाद
|चेन्नई
|7:30 PM IST
|14
|21 मई 2026
|चेन्नई सुपर किंग्स vs गुजरात टाइटंस
|चेन्नई
|7:30 PM IST
IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम
बल्लेबाज: ऋतुराज गायकवाड़ (C), डेवाल्ड ब्रेविस, आयुष म्हात्रे, सरफराज खान.
विकेटकीपर: MS धोनी, संजू सैमसन, कार्तिक शर्मा, उर्विल पटेल
ऑलराउंडर: अंशुल कंबोज, जेमी ओवरटन, रामकृष्णा घोष, प्रशांत वीर, मैथ्यू शॉर्ट, अमान खान, जैक फॉक्स, शिवम दुबे.
गेंदबाज: खलील अहमद, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, श्रेयस गोपाल, गुरजपनीत सिंह, अकील होसेन, मैट हेनरी, राहुल चाहर.
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