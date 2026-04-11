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IPL 2026: सैमसन के शतक के बाद ओवरटन का कहर, CSK ने दिल्ली कैपिटल्स को दी पटखनी

IPL 2026 DC vs CSK: आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर पहली जीत दर्ज की, संजू सैमसन के शतक और शानदार गेंदबाजी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया.

Published date india.com Published: April 11, 2026 11:56 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
IPL 2026 DC vs CSK
IPL 2026 DC vs CSK

IPL 2026 DC vs CSK: आईपीएल 2026 के इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार खेल दिखाते हुए दिल्ली कैपिटल्स को 23 रनों से हरा दिया. यह चेन्नई की इस सीजन की पहली जीत रही, जिससे टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है. मैच चेन्नई के एम ए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया, जहां फैंस को पूरा रोमांच देखने को मिला. चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर बनाया और फिर गेंदबाजों ने उसे बचाकर जीत पक्की कर दी.

दिल्ली की अच्छी शुरुआत

213 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत काफी अच्छी रही. के एल राहुल और पाथुम निसांका ने तेज रन बनाए और पहले विकेट के लिए मजबूत साझेदारी की. लेकिन जैसे ही शुरुआती विकेट गिरा, टीम की रफ्तार धीमी हो गई. समीर रिजवी और अक्षर पटेल जल्दी आउट हो गए, जिससे टीम दबाव में आ गई. इसके बाद दिल्ली की टीम पूरी तरह संभल नहीं पाई.

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बीच के ओवर में लड़खड़ाई टीम

मध्य ओवरों में दिल्ली के बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सके. डेविड मिलर और आशुतोष शर्मा ने कोशिश जरूर की, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए. ट्रिस्टन स्टब्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 60 रन बनाए और टीम को उम्मीद दिलाई, लेकिन दूसरे छोर से साथ नहीं मिला. लगातार विकेट गिरने से टीम लक्ष्य के करीब पहुंचकर भी पीछे रह गई और 189 रन पर ऑल आउट हो गई.

चेन्नई के गेंदबाजों का दमदार प्रदर्शन

चेन्नई की जीत में गेंदबाजों का बड़ा योगदान रहा. जेमी ओवरटन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कम रन देकर 4 विकेट लिए. अंशुल कंबोज ने भी अच्छी गेंदबाजी की और 3 विकेट हासिल किए. दोनों गेंदबाजों ने दिल्ली के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. सही समय पर विकेट लेकर उन्होंने मैच का रुख चेन्नई की ओर मोड़ दिया.

बल्लेबाजी में संजू सैमसन का जलवा

इस मैच में सबसे बड़ी खास बात रही संजू सैमसन की धमाकेदार पारी. उन्होंने शानदार शतक लगाया और टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अच्छी शुरुआत दी, जबकि आयुष म्हात्रे ने तेज रन बनाकर टीम को मजबूती दी. अंत में शिवम दुबे ने भी तेजी से रन जोड़े. इस शानदार बल्लेबाजी की वजह से चेन्नई 212 रन तक पहुंच सकी और मैच जीतने में सफल रही.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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