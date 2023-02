ind vs aus: चेतेश्वर पुजारा ने कर दिया खुलासा, बताया 100वां टेस्ट मैच उनके लिए क्यों खास रहा

भारत ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे ही दिन रविवार को दूसरे सेशन में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से रौंद दिया. इस जीत के साथ ही भारत ने चार टेस्ट मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (Border-Gavaskar Trophy) में 2-0 की शानदार बढ़त बना ली है. भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) का यह 100वां टेस्ट मैच था और टीम इंडिया ने इसमें शानदार जीत दर्ज की थी.

पुजारा 100वें टेस्ट खेलने वाले भारत के 13वें क्रिकेटर हैं. पुजारा ने मैच के बाद खुलासा किया कि वह बहुत घबराए हुए थे. उनका पूरा परिवार यहां अरुण जेटली स्टेडियम में उनके 100वें टेस्ट मैच को देखने आए थे, लेकिन अंतत: टीम के लिए विजयी बाउंड्री मारने का अनुभव खास था.

पुजारा ने कहा, “यह एक अच्छा टेस्ट मैच रहा, दुर्भाग्य से मुझे पहली पारी में कोई रन बनाने का मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं पहले 10 मिनट तक मैदान पर टिकता हूं तो मैं स्कोर कर सकता हूं. मैं बहुत नर्वस था क्योंकि मेरा पूरा परिवार यहां था. अंत में विजयी बाउंड्री मारने का एक विशेष एहसास था.”

पुजारा अपने 100वें टेस्ट की पहली पारी में खाता खोले बिना आउट हो गए. वह ऐसा करने वाले भारत के दूसरे और दुनिया के आठवें बल्लेबाज बने. पुजारा भारत की पहली पारी के 20वें ओवर की चौथी गेंद पर खाता खोले बिना आउट हो गए. उन्हें नाथन लियोन ने अपना शिकार बनाया. हालांकि दूसरी पारी में उन्होंने 110 मिनट क्रीज पर बिताए और 74 गेंदों का सामना किया. पुजारा ने इस दौरान 4 चौकों की मदद से 31 रन की मैच विनिंग पारी खेली और विजयी चौका लगाया.

35 वर्षीय बल्लेबाज ने यह भी उल्लेख किया कि टीम दूसरे दिन की गेंदबाजी से थोड़ी निराश थी, लेकिन तीसरे दिन गेंदबाजों ने शानदार काम किया. अपने स्वीप शॉट्स के बारे में बात करते हुए पुजारा ने कहा कि उन्होंने इसका काफी अभ्यास किया है, लेकिन पिच बल्लेबाजी करने के लिए कठिन नहीं थी. वहीं, दाएं हाथ के बल्लेबाज ने रणजी ट्रॉफी खिताब के लिए अपने सौराष्ट्र टीम के साथियों को भी बधाई दी.