विराट कोहली की गैरमौजूदगी में, क्या चेतेश्वर पुजारा को मिलना चाहिए था टेस्ट टीम में मौका? स्टुअर्ट ब्रॉड के ट्वीट ने मचाई हलचल

रांची टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम के खराब बल्लेबाजी प्रदर्शन के बाद इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने बहुत अनुभवी चेतेश्वर पुजारा को टेस्ट स्क्वाड बाहर करने के बीसीसीआई के फैसले पर सवाल उठाए. ब्रॉड ने ट्विटर के जरिए अपनी राय फैंस के सामने रखी.

पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर ने कहा, “कोहली के अनुभव और विश्व स्तरीय प्रतिभा की कमी के साथ, क्या पुजारा को भारत की बल्लेबाजी क्रम में वापस लाने का लालच होगा? या फिर उनका अंतरराष्ट्रीय करियर ख़त्म हो गया है? ऐसा लगता है कि वह कुछ स्थिरता और एक सहारा ला सकते थे.”

With the experience & world class talent of Kohli missing, would there have been temptation to bring back Pujara into this India batting line up? Or is his international career over? Feels like he could have brought some consistency and an anchor

