चेतेश्वर पुजारा ने चयनकर्ताओं को दिया मुंहतोड़ जवाब, इस मैच में ठोका दोहरा शतक, वीवीएस लक्ष्मण का अनोखा रिकॉर्ड तोड़ा

राजकोट: दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भारतीय टेस्ट टीम से बाहर रहने वाले स्टार बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने रविवार को दोहरा शतक जड़कर चयनकर्ताओं को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है. 35 साल के पुजारा ने राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी 2023-24 में झारखंड (Saurashtra vs Jharkhand) के खिलाफ रविवार को ये शतकीय पारी खेली. सौराष्ट्र के इस बल्लेबाज ने अपनी इस पारी के दम फर्स्ट क्लास करियर में अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है. पुजारा ने 316 गेंदों पर अपना दोहरा शतक पूरा किया.

पुजारा ने शनिवार को ही 162 गेंदों पर फर्स्ट क्लास करियर में अपना 61वां शतक पूरा किया था और अब उन्होंने अगले ही दिन दोहरा शतक भी जड़ दिया. उनके दोहरे शतक की बदौलत सौराष्‍ट्र का स्‍कोर 500 के पार पहुंच चुका है. फर्स्‍ट क्‍लास करियर में पुजारा का यह 17वां दोहरा शतक है. झारखंड और सौराष्‍ट्र के बीच हो रहे इस मुकाबले में खेल के तीसरे दिन रविवार को लंच तक सौराष्‍ट्र ने 4 विकेट पर 566 रन बना लिए हैं और उसे अब तक 424 रनों की बढ़त हासिल हो चुकी है. पुजारा 352 गेंदों पर 29 चौकों की मदद से 236 जबकि प्रेरक माकंड 99 रन पर नाबाद हैं.

पुजारा ने तोड़ा लक्ष्मण का अनोखा रिकॉर्ड

भारतीय बल्लेबाज पुजारा इसके साथ ही फर्स्ट क्लास में भारत के लिए चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने प्रथम श्रेणी (एफसी) रन बनाने के मामले में वीवीएस लक्ष्मण को पीछे छोड़ दिया है. तीसरे दिन के खेल के दौरान सौराष्ट्र के लिए पहली पारी में 161 रन बनाने के बाद, पुजारा ने लक्ष्मण का रिकॉर्ड तोड़ दिया. लक्ष्मण के नाम एफसी करियर में 19,730 रन थे, लेकिन अब पुजारा उनसे आगे निकल गए हैं.

Lunch on Day 3 in the #SAUvJHA clash!

Cheteshwar Pujara (236*) & Prerak Mankad (99*) extend Saurashtra’s lead to 424 👏👏

Second session coming up 🔜

Scorcard ▶️ https://t.co/xYOBkksyYt#RanjiTrophy | @IDFCFIRSTBank | @saucricket pic.twitter.com/yX1eb6tMRX

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 7, 2024