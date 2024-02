श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को BCCI का कॉन्ट्रेक्ट नहीं, रवि शास्त्री ने यूं बढ़ाया हौंसला

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बुधवार को अपने सालाना कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा कर दी. इस कॉन्ट्रैक्ट में दो युवा खिलाड़ी श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) और ईशान किशन (Ishan Kishan) को जगह नहीं मिली है. ऐसे में इन दोनों खिलाड़ियों को यह लिस्ट देखकर मायूसी जरूर हुई होगी लेकिन भारतीय टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने दोनों का मनोबल बढ़ाने का काम किया है. शास्त्री ने दोनों खिलाड़ियों के प्रति समर्थन जताते हुए उन्हें मजबूत वापसी के लिए प्रेरित किया. इस पूर्व ऑलराउंडर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि पूरी उम्मीद है कि आप एक बार टॉप पर होंगे.

दरअसल दोनों खिलाड़ियों को अनुशासनहीनता के चलते इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया है. बोर्ड ने दोनों को ही रणजी ट्रॉफी में खेलने का निर्देष दिया था. लेकिन दोनों ही इसकी अनदेखी की. ईशान किशन तो लंबे समय से बोर्ड के इन संकेतों को अनदेखा करते आ रहे थे.

In the game of cricket, comebacks define the spirit. Chin-up, @ShreyasIyer15 and @ishankishan51 ! Dig deep, face challenges, and come back even stronger. Your past achievements speak volumes, and I have no doubt you’ll conquer once again.

शास्त्री ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘क्रिकेट के खेल में वापसी आपके जज्बे को परिभाषित करती है. हौसला रखो, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन. चुनौतियों का सामना करें तथा और भी मजबूत होकर वापसी करें. आपकी पिछली उपलब्धियां बहुत कुछ बयां करती हैं और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि आप एक बार टॉप पर होंगे.’

25 वर्षीय किशन व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पिछले दिसंबर में साउथ अफ्रीका दौरे से हटने के बावजूद रणजी ट्रॉफी में झारखंड के लिए नहीं खेले. इसके बजाए उन्होंने अगले महीने होने वाले आईपीएल की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया.

Big applause to @BCCI and @JayShah for the game-changing move with ‘fast bowling’ contracts. A crucial step in gearing up for Down Under later this year. The emphasis on Test Cricket and Domestic Cricket is a powerful message, setting the right tone for the future of our beloved…

