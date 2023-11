World Cup 2023: 'टाइम आउट' से बल्लेबाजों में खौफ़ बढ़ा, अब क्रिस वोक्स इसके शिकार होने से बचे 

पुणे: आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में ‘टाइम आउट’ को लेकर काफी चर्चा हो रही है. बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंकाई बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज को अंपायर ने ‘टाइम आउट’ दे दिया और इसके बाद उन्हें पवेलियन वापस जाना पड़ा. क्रीज पर आते ही मैथ्यूज के हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया और फिर इसे बदलने के लिए उन्हें काफी समय लगा. इस दौरान बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन ने मैथ्यूज के खिलाफ ‘टाइम आउट’ की अपील कर दी और मैदानी अंपायर ने काफी विचार-विमर्श के बाद श्रीलंकाई बल्लेबाज को आउट दे दिया.

बांग्लादेश-श्रीलंका मैच में जिस तरह की घटना घटी ठीक वैसा ही बुधवार को इंग्लैंड बनाम नीदरलैंड्स (ENG vs NED World Cup 2023) मैच के दौरान भी देखने को मिला, हालांकि इंग्लिश बल्लेबाज क्रिस वोक्स (Chris Woakes timed out) बाल-बाल इसका शिकार होने से बच गए.

पुणे के MCA स्टेडियम में इंग्लैंड की बैटिंग के दौरान 36वें ओवर में ‘टाइम आउट’ जैसा नजारा देखने को मिला. नीदरलैंड्स के गेंदबाज आर्यन दत्त ने मोईन अली को आउट करके पवेलियन भेज दिया. इसके बाद बल्लेबाजी करने क्रिस वोक्स के हेलमेट में कुछ समस्या आई.

वोक्स तुरंत अंपायर के पास गए और उन्होंने मुस्कुराते हुए अंपायर से टाइम आउट पूछ लिया. एंजेलो मैथ्यूज के ‘टाइम आउट’ होने के बाद से बल्लेबाजों के अंदर अब इसे लेकर खौफ आ गया है और वे इसको लेकर सतर्क हो गए हैं. वोक्स की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है.

