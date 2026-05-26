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CNG की कीमतों पर फिर हुई बढ़ोतरी, इस बार 2 रुपये प्रति किलो महंगी, बीते 12 दिनों में चौथी बार बढ़ाए दाम
CNG prices Hiked again: सीएनजी की कीमतों में बीते 12 दिनों में चौथी बार बढ़ोतरी दर्ज हुई है. मंगलवार को 2 रुपये प्रति किलो दाम बढ़ गए हैं.
CNG prices Hiked again: संघनित प्राकृतिक गैस (CNG) के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज हुई है. मंगलवार की राजधानी दिल्ली में सुबह 6 बजे से 2 रुपये प्रति किलो दाम बढ़ गए. पिछले दो सप्ताह में यह चौथी बार दाम बढ़े हैं और अब तक यह ईंधन कुल 6 रुपये प्रति किलो महंगा हो चुका है. अब दिल्ली में एक किलो सीएनजी की कीमत 83.09 रुपये हो गई है. पश्चिम एशिया के संकट के चलते ईंधन के दामों में लगातार तेजी दर्ज हो रही है और अब भारत में भी इसका असर देखा जा रहा है.
28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल के ईरान के साथ छिड़े इस युद्ध के बाद से कच्चे तेल की सप्लाई और कीमतों पर प्रभाव पड़ना शुरू हुआ था. भारत मई महीने के मध्य तक कीमतों पर नियंत्रण जारी था, तब सिर्फ रसोई गैस के दाम और सप्लाई पर ही प्रभाव दिखा था. लेकिन 15 मई के बाद से तेल कंपनियों ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम भी बढ़ाना शुरू कर दिए.
मंगलवार (26 मई) से पहले CNG की कीमतों में 15 मई, 18 मई और 23 मई को भी उछाल दर्ज किया गया था, तब यह बढ़ोतरी क्रमश: 2 रुपये, 1 रुपये और 1 रुपये की गई गई थी. इस तरह अब तक कुल 6 रुपये प्रतिकिलो की दर से यह ईंधन महंगा हो गया है.
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